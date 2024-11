Barbara De Rossi, chi è e carriera dell’attrice: gli esordi grazie a Alberto Lattuada

Barbara De Rossi è una delle ospiti della nuova puntata di Storie di donne al bivio con Monica Setta, in programma stasera su Rai 2 a partire dalle 23.30 circa. L’attrice, nata a Roma e classe 1960, ha debuttato nel cinema in maniera quasi casuale; dopo aver vinto il concorso di bellezza Miss Teenager nel 1976, infatti, l’allora presidente di giuria, il regista Alberto Lattuada, la fece esordire sul grande schermo in due film da lui diretti. Il primo era Così come sei del 1978, dove ha recitato al fianco di Marcello Mastroianni, il secondo era La cicala con Virna Lisi del 1980.

Simone Fratini, chi è il marito di Barbara De Rossi/ Il ricordo del primo incontro: "L'ho conosciuto perché…"

Oltre al cinema, Barbara De Rossi ha ottenuto grande popolarità anche in televisione. Prima è stata scelta nel cast dello sceneggiato Storia d’amore e d’amicizia del 1982, mentre il vero e proprio boom è arrivato nel 1984 quando ha iniziato a recitare nella celebre saga televisiva La piovra di Damiano Damiani, al fianco di Michele Placido.

Andrea Busiri Vici e Branko Tesanovic, ex mariti di Barbara De Rossi/ Vita privata e i motivi della rottura

Barbara De Rossi, i programmi tv: da Ballando con le stelle a Amore criminale

Tra televisione e cinema, Barbara De Rossi ha avuto modo di recitare al fianco di numerosi divi della recitazione come Marcello Mastroianni, Ronn Moss, Francesco Nuti e Klaus Kinski; sul piccolo schermo è stata anche diretta da Carlo Vanzina nella serie televisiva Un ciclone in famiglia al fianco di Massimo Boldi.

Oltre ad essere stata una grande attrice del piccolo e del grande schermo, è diventata negli anni anche un noto personaggio televisivo, avendo partecipando a numerosi programmi. Nel 2010 è stata concorrente di Ballando con le stelle e due anni successivi è entrata nel cast prima di Cuochi e fiamme Celebrities e poi di Tale e quale show. Sempre come concorrente ha anche partecipato a Notti sul ghiaccio nel 2015 ed ha vestito il ruolo di “mentore” a Selfie – Le cose cambiano nel 2017; in tv ha anche condotto Amore criminale su Rai3, per diverse stagioni.

Gilberto e Sofia, chi sono i genitori di Barbara De Rossi/ "I loro valori te li porti dietro tutta la vita"