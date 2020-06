Barbara De Rossi e Simone Fratini: “Cinque anni di noi”/ Foto e dedica: “L’amore è..”

Pubblicità

“Cinque anni di noi …se l’amore ha un volto è il tuo…” La romantica dedica d’amore, corredata di foto con bacio appassionato, è quella che l’attrice Barbara De Rossi ha fatto oggi al suo compagno, Simone Fratini. Oggi la coppia festeggia i primi cinque anni insieme e la De Rossi ha voluto immortalare e ricordare questo momento, facendo un dolce augurio al fidanzato. Simone Fratini e Barbara De Rossi stanno insieme infatti dal 2015 e di recente si è parlato anche di possibile matrimonio. Di lui non conosciamo molto, se non che è originario della Toscana dove ha un’importante azienda che si occupa di capelli. Tra i due c’è inoltre una differenza di età di 11 anni che non ha però avuto alcun peso nella loro storia.

Barbara De Rossi e Simone Fratini, 5 anni di grande amore

Barbara De Rossi e Simone Fratini sono anzi felicissimi e innamoratissimi. Oggi festeggiano 5 anni insieme e chissà che a breve non ci sia anche un lieto annuncio. In un’intervista di qualche tempo fa, Fratini ammise di aver sempre stimato l’attrice, anche prima che diventasse la sua compagna. “L’ho sempre ammirata come donna, ero già attratto dalla testa di Barbara”, ammise, per poi raccontare ciò che accade dopo il primo incontro “Quando ci siamo rivisti, l’ho baciata subito, al ristorante, davanti a tutti! Siamo andati a convivere dopo due mesi”. Da quell’incontro sono ormai trascorsi degli anni, periodo in cui il loro rapporto è andato solidificandosi diventando una bellissima storia d’amore.





