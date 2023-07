Barbara De Rossi “Morte di mamma una prova dura”/ “Simone Fratini è la mia roccia”

L’attrice e presentatrice Barbara De Rossi si è raccontata questa mattina negli studi del programma di Rai Uno, Uno Mattina Estate. “Io non posso vivere senza amore, impegno e sentimento, l’amore è impegnativo, bisogna crescerlo, curarlo, coltivarlo”, le prime parole dell’artista che poi ha parlato della sua mamma: “Mi ha trasmesso tutto quello che sono oggi, noi eravamo un tessuto su cui lei ha ricamato. Quando è morta io avevo 25 anni ed è stata una prova notevole da affrontare, un momento molto difficile, però poi bisogna reagire”.

E ancora: “La mamma è il porto sicuro, la migliore madre è quella di cui non hai bisogno, non deve essere invadente, deve lasciare spazio e dare strumenti per vivere. Io non sono una mamma invadente ma presentissima, se mia figlia che ha 27 anni mi chiama alle 4 del mattino io rispondo, ormai è una donna, è diventata grande e non vive più con me. Abbiamo un rapporto molto stretto, ci sentiamo molto spesso e credo che lei mi stimi e questa è una cosa che mi fa molto piacere, il mio parere è utile, mi chiede”.

BARBARA DE ROSSI: “BUSSAVO SEMPRE PRIMA DI ENTRARE IN CAMERA DI MIA FIGLIA”

Barbara De Rossi ha proseguito, sempre parlando della figlia: “La mia psicologa mi diceva di bussare alla porta prima di entrare, mia figlia aveva diritto ad avere un po’ di privacy quindi io bussavo alla sua porta da quando aveva 8-9 anni”. Sugli inizi della sua carriera: “Avevo partecipato un po’ per gioco a questo concorso a Rimini, ho vinto, poi dopo mi hanno chiamato per fare un film. Da allora è successo di tutto, ho visto nascere la mia carriera vivendo anche tutti i cambiamenti del sistema, della tv, del cinema, ho visto nascere gli appalti in Rai. Ho fatto l’ultimo sceneggiato prodotto interamente dalla Rai, realizzato dalle maestranze che erano eccezionali, c’era gente meravigliosa, preparatissima”.

Sulla sua carriera teatrale Barbara De Rossi ha aggiunto: “Ho avuto il coraggio di rifare Medea che prima di me aveva fatto solo Magnani. Io sono soddisfatta della mia carriera, non ho sanguinamenti, l’attrice ha bisogno spesso di avere un problema ma io li ho superati da anni i problemi, è inutile affannarsi, è tutto già deciso”. Barbara De Rossi si commuove ricordando Francesco Nuti, con cui ha recitato assieme: “Lui aveva questo modo speciale di recitare e mostrare se stesso, mi dispiace sia morto nello stesso giorno di Berlusconi, gli è stato tolto anche questo”. Infine sul suo compagno, Simone Fratini: “E’ l’uomo che desideravo incontrare, le donne non devono demordere, è arrivato quando avevo più di 50 anni, non ci speravo più e invece l’ho trovato. Lui è la mia roccia, io sono stata una donna forte, mancata mamma ho dovuto rimboccarmi le maniche, sono stata anche la colonna di molte persone e avevo bisogno di qualcuno su cui appoggiare la testa, di una spalla”.











