Gilberto e Sofia, genitori di Barbara De Rossi: la dolorosa morte della madre

Barbara De Rossi, che questa sera si racconterà ai microfoni di Monica Setta a Storie di donne al bivio su Rai 2 dalle 23.30, è nata a Roma ma è cresciuta a Rimini fino alla maggiore età al fianco della famiglia e dei genitori Gilberto e Sofia. Sono loro la colonna portante nella vita dell’attrice, che ha dovuto dire addio all’adorata mamma quando aveva 25 anni in seguito ad una malattia ma che può comunque ancora godere dell’amore del padre.

Proprio la morte della mamma Sofia ha lasciato un segno profondissimo nella vita di Barbara De Rossi, che è ritornata su quel grave lutto in un’intervista a Verissimo nel 2021: “Mia madre se ne è andata troppo presto. Io avevo 25 anni. Ho dovuto fare a meno di lei, l’ho seguito per tutta la malattia“. Ricordando l’unione della loro famiglia in quel difficile periodo, aveva svelato: “Mia madre è stata seguita molto da mio padre ma anche da me. Mia madre era una donna estremamente intelligente e sensibile. Quando se ne stava per andare mi disse: ‘Mi raccomando non cambiare mai’. I valori di un genitore te li porti dietro tutta la vita“.

Barbara De Rossi e il rapporto col padre: “Mi accompagnava sul set…“

Nonostante la sofferenza per la morte della mamma, Barbara De Rossi può anche contare sulla presenza al suo fianco del padre Gilberto. Entrambi i genitori l’hanno supportata durante gli esordi cinematografici e televisivi, in particolare il padre che spesso la accompagnava sul set, come rivelato dall’attrice a Da noi… a ruota libera nel marzo 2023: “A 18 anni ho avuto la mia prima fiction in Rai. Papà Gilberto mi ha seguito per molto tempo, mi accompagnava sul set. Poi ha capito che non mi sarebbe successo niente e mi ha lasciata andare“.

Il rapporto padre-figlia è davvero viscerale, lui l’ha sempre supportata lungo il percorso professionale manifestando grande orgoglio e contentezza per i traguardi da lei raggiunti. Ad Oggi è un altro giorno, in collegamento con la figlia ospite del programma nel marzo 2023, aveva ammesso di essere molto fiero di Barbara: “Certo che lo sono, è mia figlia! È sangue del mio sangue!”.