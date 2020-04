Barbara De Rossi/ Quarantena in Toscana: “Futura di Dalla inno di speranza” (Uniche)

Pubblicità

Barbara De Rossi torna ad essere protagonista in Rai, non come conduttrice bensì come ospite della prima puntata di “Uniche”, programma in onda nella seconda serata di oggi 24 aprile su Rai Premium. L’attrice e conduttrice si racconterà al cospetto di Diego Dalla Palma alternando storie legate alla sua vita privata a retroscena relativi alla sua lunga carriera. Barbara De Rossi è l’esempio di donna che è riuscita a cadere in piedi nonostante le delusioni. Sia nel lavoro che nel privato, dove faticosamente è riuscita ad uscire da una storia d’amore malata e violenta. In qualità di presidente onorario dell’associazione “I Diritti Civili nel 2000, Salvamamme Salvabebè”, Barbara De Rossi da sempre è vicina a coloro che soffrono per via di abusi e violenze. “Salvamamme è una realtà ben precisa e delineata”, aveva spiegato nei mesi scorsi intervistata da Il Popolo Veneto in occasione del suo spettacolo con Francesco Banchetti dal titolo “Un grande grido d’amore”, andato in scena in diversi teatri italiani dalla metà di gennaio prima che tutto si bloccasse per via dell’emergenza Coronavirus. Al centro dell’associazione temi complicati e delicatissimi: “operiamo in difesa di famiglie, bambini, ci occupiamo della violenza contro le donne”, ha spiegato. La sua collaborazione risale al 1998, quando “di queste situazioni non c’erano le trasmissioni tv che affrontavano questi temi”. Negli anni però, ha ammesso di essersi spesso mossa anche privatamente per aiutare donne in difficoltà, per questo, ha spiegato, “lascio il mio profilo social aperto per raccogliere le richieste di aiuto che poi segnalo alla Polizia di Stato o al 1522, il numero della Rete Nazionale Antiviolenza. Oppure cerco nel mio piccolo di informare, sensibilizzare, aiutare, sostenere le donne che hanno problemi”.

Pubblicità

BARBARA DE ROSSI, LA SUA QUARANTENA CON IL COMPAGNO IN TOSCANA

Il teatro per Barbara De Rossi ha sempre rappresentato un mezzo per arrivare in modo diretto per arrivare prima ai suoi interlocutori. “Uso il teatro per dare voce alle donne violate”, aveva detto in una intervista a Io Donna, dove aveva anche svelato il sogno di dare una svolta importante anche alla sua carriera per passare dietro la macchina da presa. “Mi sta venendo una grande voglia. Anche se sono dell’idea che diventare un bravo regista non è semplice. Devi avere un certo sguardo. Ma sarebbe veramente meraviglioso”, aveva detto. I progetti di molti artisti, compresa la De Rossi, a causa dell’emergenza sanitaria si sono inevitabilmente bloccati ma nonostante questo l’attrice e conduttrice televisiva è rimasta molto attiva sui social attraverso i quali in questo momento di difficoltà ha voluto mandare un messaggio di forza agli italiani ed ai suoi follower. “Restiamo tutti a casa …dobbiamo farci forza e tutti insieme ce la faremo”, aveva scritto lo scorso 12 marzo, quando l’incubo Coronavirus aveva ormai travolto il nostro Paese. A La Vita in Diretta aveva raccontato recentemente le difficoltà del momento. Attualmente sta trascorrendo la quarantena in Toscana con il suo compagno. In quella circostanza aveva scelto la canzone che avrebbe potuto rappresentare un inno di speranza in questo momento complicato: “Lucio Dalla sta nel mio cuore, sono cresciuta con le sue canzoni e da sempre sono legata a Futura”, aveva detto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA