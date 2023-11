Barbara De Rossi vittima di violenza: “Subìto umiliazioni e botte”/ “Mi sentivo di non valere”

Barbara De Rossi e il racconto choc a La volta buona: “Sono stata vittima di violenza”

Nella puntata di oggi, giovedì 30 novembre, de La volta buona è stata ospite Barbara De Rossi. L’attrice e conduttrice ha concesso una lunga intervista alla padrona di casa Caterina Balivo rivelando anche di essere stata per anni vittima di violenza. L’attrice con estrema lucidità ha raccontato com’è finita nella trappola di un narcisista manipolatore: “Conosco il maltrattamento, purtroppo ho avuto la disgrazia di subirlo e quindi so molto bene quali sono i meccanismi e quindi riesco ad approcciarli. Quando si ama scattano tutta una serie di meccanismi anche indipendentemente dalla nostra volontà, feromoni ecc… noi non abbiamo la capacità di vedere subito chi abbiamo di fronte perché l’innamoramento è un filtro potentissimo, quindi la donna, ed è soggettivo, prima di reagire ha bisogno di cadere.”

Ospite a La volta buona Barbara De Rossi che per anni ha condotto Amore Criminale, il programma di Rai3 incentrato proprio sulle storie delle vittime di violenza e maltrattamenti, ha continuato il sua racconto rivelando come è riuscita a reagire ed uscire da quella situazione: “La donna reagisce quando demolisce il sentimento dentro di se, quando ne subisce talmente tanto che alla fine dice oddio viene a mancare tutto stima, serenità ed elabora cosa significa essere maltrattata. La donna tende a sopportare e scusare dipende dalla Croce Rossa che ha in fronte. È veramente complesso uscirne fuori ma se ne esce. Era un amore malato ma non l’ho capito subito solo quando l’umiliazione e le botte sono diventate talmente intollerabili da demolire il sentimento..”

La volta buona, Barbara De Rossi svela: “Dai maltrattamenti mi ha salvato mia figlia”

Barbara De Rossi per anni ha subito violenze e maltrattamenti dal suo compagno. Durante la confessione choc ad un ammutolita Caterina Balivo, l’attrice ha rivelato che quell’uomo pian piano nel corso degli anni quell’uomo è riuscito a plagiarla e cambiarla. L’ha fatta sentire inadeguata e sempre più insicura: “Io mi sentivo inadeguata soprattutto sull’età. Non ti senti di valere non sei più sicura perché ti fanno sentire senza valore.”

“Non è vergogna subire un maltrattamento” ha ammesso poi Barbara De Rossi raccontando i maltrattamenti subìti. Ed alla fine ha aggiunto che il motivo principale per cui è riuscita ad uscire da quella situazione è stata la figlia: “Mi ha aiutato ad uscirne l’idea di mia figlia, piano piano. Mia figlia l’ha saputo dopo grazie a Dio ed oggi studia psicologia ed anche con buon successo. Sono molto fiera di lei.”

