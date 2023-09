Barbara De Santi e Alessio, Uomini e Donne/ Lui bacia un’altra dama e lei chiude la frequentazione

Barbara De Santi e Alessio protagonisti a Uomini e Donne

Non solo Gemma Galgani e Maurizio nella nuova puntata di Uomini e Donne. Stando alle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, nell’appuntamento odierno con il dating show di canale 5, al centro dello studio, dovrebbe accomodarsi anche Barbara De Santi. La dama è stata una protagonista indiscussa del passato di Uomini e Donne. Come dama del parterre del trono over, Barbara ha vissuto diversi amori che, però, sono poi finiti. Dopo aver lasciato la trasmissione e aver dedicato le proprie energie al lavoro e alla sua vita, la De Santi ha deciso di rimettersi in gioco anche dal punto di vista sentimentale.

Ufficialmente single, così, Barbara ha deciso di tornare a cercare l’amore in tv. La dama ha debuttato durante le prime puntate della nuova stagione e, dopo aver conosciuto i cavalieri del parterre maschile, ha deciso di conoscere meglio Alessio.

Barbara De Santi chiude con Alessio

Tra tutti i cavalieri del trono over, Barbara De Santi ha scelto di conoscere Alessio organizzando un aperitivo. Tra i due ci sono alcuni anni di differenza, argomento che Barbara ha deciso di affrontare subito trovando ampia disponibilità da parte di Alessio che ha ammesso di vedere in Barbara il suo prototipo e di non volersi precludere nulla. Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, tuttavia, ci sarà la decisione della dama che spiazzerà tutti.

Alessio non sta conoscendo solo Barbara, ma anche un’altra dama del parterre. Il cavaliere, così, è uscito con entrambe baciando l’altra signora del parterre. Di fronte al bacio, così, Barbara decide di chiudere la frequentazione con Alessio.

