Gemma Galgani e Maurizio Laudicino, Uomini e Donne/ Viaggio in Sardegna: è nata una coppia?

Gemma Galgani e Maurizio Laudicino: la conoscenza continua

Tra Gemma Galgani e Maurizio Laudicino la conoscenza continua. Tra la dama di Torino e il nuovo cavaliere del trono over di Uomini e Donne ci sono diversi anni di differenza. Tuttavia, Maurizio che ha spiegato di non aver mai frequentato donne più grandi, con Gemma, si è trovato bene sin dalla prima esterna e, pur non parlando di sentimenti, in studio, ha ammesso di essere molto incuriosito e di voler continuare a conoscerla. Sull’interesse di Maurizio per Gemma hanno espresso dubbi Tina Cipollari e Ida Platano. Quest’ultima, ospite in studio con Alessandro Vicinanza, ha provato a mettere in guardia Gemma la quale, entusiasta, ha deciso di andare comunque avanti.

Nella scorsa puntata, così, Tina Cipollari ha sfidato Maurizio a portare Gemma in Sardegna dove era atteso da un impegno di lavoro. Di fronte alla risposta affermativa del cavaliere, Tina ha prenotato personalmente il volo a Gemma: come sarà andato, dunque, il primo viaggio insieme?

Gemma e Maurizio: il viaggio in Sardegna

Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, dovrebbe andare in onda la prima parte della registrazione dello scorso 14 settembre. Maria De Filippi dovrebbe partire proprio dal trono over, in particolare da Gemma Galgani che è tornata ad essere una protagonista indiscussa della trasmissione con la sua voglia di mettersi in gioco e trovare l’amore. Ad accomodarsi, al centro dello studio, di fronte a Gemma, sarà proprio Maurizio.

La dama e il cavaliere del trono over racconteranno così i dettagli del viaggio fatto in Sardegna e, dalle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, pare che tutto sia andato per il meglio. Maurizio, dunque, sarà il principe azzurro che la Galgani stava aspettando?

