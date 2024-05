Barbara De Santi, lite con Ernesto Russo e Cristina Tenuta a Uomini e Donne/ Instagram scatena tutto

Ernesto Russo continua la conoscenza con Elisa ma spunta Barbara De Santi

Nuovo botta e risposta tra Ernesto Russo e Barbara De Santi nella puntata di Uomini e Donne in onda il 10 maggio 2024. Dopo la discussione tra Tina Cipollari e Tiziana Riccardi, Maria De Filippi chiama al centro dello studio Ernesto Russo che sta frequentando Elisa. Sia il cavaliere che la dama confermano di stare molto bene insieme e di voler continuare a frequentarsi ma Maria De Filippi, notando le strane espressioni di Barbara, lascia la parola alla dama. La De Santi, così, spiega di essere infastidita dall’atteggiamento di Ernesto che, sui social, continuerebbe a parlare di lei.

Il riferimento è ad un video in cui Ernesto è in compagnia della nipote con cui Barbara parlò quando frequentava il cavaliere. Ernesto, però, spiega che non c’era alcuna frecciatina nei confronti di Barbara e che il suo era un semplice messaggio social per augurare buon compleanno alla nipote. Una spiegazione che, però, non convince Barbara.

Barbara De Santi contro Elisa e Cristina Tenuta a Uomini e Donne

Barbara De Santi è così convinta che Ernesto Russo continui a pensare e a parlare di lei, ma il cavaliere nega. “Sei proprio fuori strada”, dice Ernesto mentre Cristina Tenuta interviene contro la dama – “Ernesto non ti pensa proprio”. A scagliarsi contro Barbara è anche Elisa che, stanca di essere interrotta da Barbara ogni volta che è al centro dello studio sbotta. “Barbara sei pesante. Ogni volta che sono al centro per parlare della mia serata con lui interviene. La prossima volta facciamo aggiungere una sedia”, dice la dama.

“Penso tu sia una persona interessata, ma non parlo di te. Se fossi interessato a te te lo direi”, dichiara ancora il cavaliere. “Ma tu sei sempre sui social? Ma non è che ti brucia?”, tuona Cristina contro Barbara che, poi, decide di non replicare più preferendo la strada del silenzio.











