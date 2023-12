BARBARA DE SANTI, LITE CON FEDERICO A UOMINI E DONNE/ “Stai zitto, è scomparso”. Lui replica: “Non faccio…”

Barbara De Santi chiude con Federico

Barbara De Santi chiude la conoscenza con Federico. In studio, la dama del trono over, nel corso della puntata di Uomini e Donne del 15 dicembre, spiega di non aver più ricevuto una risposta alle telefonate e ai messaggi. Quando Federico arriva in studio racconta di non essersi sentito apprezzato da Barbara che ha continuato a sottolineare la presenza della barba che non ama e che vorrebbe si tagliasse. “Ho deciso di non risponderle perché non avevo più nulla da dire. Non faccio le cose quando vuole lei. Non sono un suo alunno”, sottolinea il cavaliere.

“Ora parlo io. Hai voluto fare la sceneggiata e adesso parlo io. Sei un maleducato perché potevi almeno rispondermi”, sbotta la dama. “Comunque il problema non si pone perché per me finisce qua”, aggiunge. “Vorrei conoscerlo”, s’intromette poi Aurora Tropea con Federico che decide di restare proprio per conoscere Aurora (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Barbara De Santi e la conoscenza con Federico

Dopo aver trascorso una sola serata con Federico, un cavaliere sardo giunto nello studio di Uomini e Donne solo per conoscerla, Barbara De Santi non aveva nascosto il proprio entusiasmo per la nuova conoscenza. Pur ammettendo di vedere nella barbara del cavaliere un limite non amando gli uomini con la barba, la De Santi sembrava pronta a portare avanti la frequentazione ammettendo di aver conosciuto una persona brillante. Qualcosa, però, pare si sia rotto. Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, infatti, tra Barbara e Federico, dopo la seconda uscita, sono già nate le prime incomprensioni.

Barbara, in particolare, non avrebbe gradito un atteggiamento di Federico che avrebbe poi evitato di parlarne al telefono. Di fronte a tale scelta, Barbara decide di affrontare la situazione in studio. “Hai voluto fare la sceneggiata, adesso parlo io”, sbotta Barbara in studio.

Aurora Tropea si fa avanti con Federico?

Una Barbara De Santi furiosa si scaglia contro Federico per poi tornare al proprio posto. Barbara, dunque, sembrerebbe pronta a chiudere la frequentazione. In compenso, Aurora Tropea si fa avanti con Federico ammettendo di essere interessata a lui e di volerlo conoscere.

Aurora, tuttavia, chiede prima l’autorizzazione di Barbara che, con Aurora, non ha mai avuto un bel rapporto. Cosa deciderà di fare Federico? Resterà in trasmissione per poter conoscere Aurora? Lo scopriremo nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne.











