Barbara de Santi, lite con Gemma Galgani/ “Sirius portatela via!” (Uomini e donne)

Barbara de Santi finalmente torna protagonista a Uomini e donne. Anche per la bella dama è arrivato il momento di tornare in onda e oggi lo farà per la sfilata che vedrà alcune dame salire in passerella. Tra queste ci sarà proprio la bella Gemma Galgani che con la sua camicia bianca in versione sexy sfilerà per Sirius facendo sbroccare prima Tina Cipollari, che la inviterà a non fare un numero se non è in grado di portarlo a termine, e poi Barbara de Santi che interverrà in collegamento da casa. Non c’è bisogno di dire che l’incontro della dama torinese e Sirius ieri ha fatto tremare e sorridere il pubblico di Canale5 ma oggi anche Barbara de Santi avrà da dire la sua tanto da invitare il bel marinaio a portarsi via la sua acerrima nemica.

BARBARA DE SANTI TORNA A UOMINI E DONNE E SCOPPIA LA LITE CON GEMMA

Sarà a quel punto che scoppierà l’ennesima lite con Barbara de Santi. Gemma Galgani, stufa, si volterà verso il monitor che ospita la maestrina al grido di: “Ma mica sono un pacco postale, oh!”. La lite a questo punto è servita a favore del pubblico di Uomini e donne che dal video anticipazioni rilasciato ieri sera non può vedere molto altro, l’unica cosa certa è che Barbara de Santi da dove si trova non può sicuramente trovare l’amore e che, quindi, fino a che le regole non cambieranno ancora, non avrà modo di tornare in studio per incontrare i suoi possibili corteggiatori.



