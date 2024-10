Barbara De Santi e Vincenzo, arriva il bacio appassionato fuori da Uomini e Donne: la confessione della dama

Dopo essere rimasta colpita da lui durante la sua presentazione a Uomini e Donne, Barbara De Santi ha accettato l’invito di Vincenzo ad uscire insieme per una cena. Un incontro che è andato molto bene, al punto tale che la dama confessa che è scattato anche un bacio. “C’è stato un bacio appassionato, era un anno e mezzo che non baciavo nessuno. – ha rivelato Barbara al centro dello studio di Uomini e Donne – Se è stato bello? Per me sì, è stato davvero bello ma spero che non prendo una bastonata.” ha aggiunto, preoccupata.

Una preoccupazione che trova subito spunto nelle rivelazioni che fa Vincenzo. Il cavaliere spiega, infatti, di non volersi precludere altre conoscenze, motivo per il quale ha lasciato il suo numero anche ad altre due dame: Ilaria e Morena.

Batosta per Barbara De Santi: Vincenzo vuole conoscere anche altre dame

Dio fronte a questa ammissione, Barbara De Santi ci rimane male, soprattutto in virtù di quello che Vincenzo le avrebbe detto durante la serata passata insieme: “Tu hai detto che ti erano piaciute alcune donne, che le avevi sentite ma mi hai detto poi che ero l’unica che ti piaceva alla fine. Io avevo capito che tu non volessi conoscere altre donne.” “Noi siamo stati veramente bene, abbiamo trascorso davvero una bellissima serata, ma vorrei conoscere anche altre dame.” chiarisce lui.

