BARBARA DE SANTI TORNA A UOMINI E DONNE/ Tina Cipollari: “Quanti anni hai adesso?”. Lei…

La puntata di Uomini e Donne del 14 settembre inizia con Tina Cipollari che nota immediatamente la presenza di Barbara De Santi nel parterre delle dame del trono over. “Vedo un ritorno vintage“, dice la bionda opinionista. “Barbara De Santi, sono stupito”, aggiunge Gianni Sperti che nota come il suo ritorno in trasmissione indichi la mancanza d’amore nella sua vita.

“Sono una zitella boomer“, sottolinea Barbara ironizzando sul suo ritorno. “Ma quanti anni hai adesso?“, chiede curiosa Tina a cui la De Santi svela di avere 54 anni. “Ancora?”, chiede Tina abbastanza incredula. “Ai tempi, la prima volta in cui sono venuta, avevo 42 anni“, puntualizza Barbara (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Barbara De Santi: il ritorno a Uomini e Donne

Tra le dame storiche del trono over di Uomini e Donne che hanno maggiormente conquistato il pubblico c’è sicuramente Barbara De Santi. Come protagonista del dating show di canale 5, Barbara ha vissuto storie importanti, ma è stata anche la protagonista di discussioni non solo con le altre dame come Gemma Galgani, ma anche con gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Barbara, tuttavia, ad un certo punto del suo percorso nella trasmissione di Maria De Filippi, ha deciso di lasciare il programma e tornare alla sua vita.

La nuova stagione di Uomini e Donne, però, riserva al pubblico un’importante novità ovvero il ritorno nel parterre proprio di Barbara che, ufficialmente single, ha deciso di tornare in trasmissione per provare a cercare l’amore. Quale sarà la reazione di Tina Cipollari e Gianni Sperti di fronte a tale ritorno?

Le parole di Barbara De Santi

Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, salvo clamorosi colpi di scena, il pubblico dovrebbe assistere al ritorno nel parterre del trono over di Barbara De Santi. Un ritorno che il pubblico si aspettava dopo le parole della stessa Barbara che, in un’intervista rilasciata ai microfoni del portale Tag24, aveva detto:

“Ogni tanto mi approccio a qualcuno, ma scappo via immediatamente. In trasmissione sarebbe stato bellissimo perché era una sorta di riscatto nei confronti di tante persone che non mi hanno dato credito in passato, che mi hanno lasciato. Mi sarebbe piaciuto far scoppiare l’amore in trasmissione, ma non ci sono riuscita”.













