Barbara De Santi, Uomini e Donne/ Esterna con Alessio, ma un gesto del cavaliere scatena…

Barbara De Santi e la voglia di innamorarsi

La voglia di innamorarsi nuovamente e di trovare finalmente il principe azzurro, ha spinto Barbara De Santi a tornare nel parterre del trono over di Uomini e Donne. La nuova stagione del dating show di canale 5 ha così portato Barbara a rimettersi in gioco cominciando a conoscere i diversi protagonisti del parterre maschile. Un ritorno molto gradito dal pubblico che, nel corso degli anni, si è affezionato ai protagonisti storici del programma di Maria De Filippi. Tra questi c’è proprio Barbara che, in passato, ha vissuto momenti importanti all’interno dello studio dove, stavolta, spera di trovare la persona giusta.

Tra i tanti cavalieri presenti nel parterre, Barbara ha mostrato interesse nei confronti di Alessio, un cavaliere che, nella scorsa stagione, aveva manifestato la volontà di uscire con donne coetanee avendo il sogno di formare una famiglia. Con la nuova stagione, però, Alessio ha deciso di non precludersi nulla, compresa la conoscenza con una dama più grande come Barbara.

La scelta di Barbara De Santi su Alessio

Decisa e intraprendente, Barbara De Santi, provando interesse per Alessio, ha deciso di non aspettare una mossa del cavaliere, ma di agire personalmente invitandolo ad uscire. Un invito che Alessio non solo ha accettato, ma ha deciso di rinnovare pur senza precludersi la conoscenza con altre dame.

Nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne, però, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, il bacio dato da Alessio ad un’altra dama porta Barbara ad una decisione che, per il momento, sempre definitiva ovvero quella di chiudere la frequentazione. Come reagirà Alessio?

