Barbara De Santi, Uomini e Donne/ Ultimatum ad Alessio e Gianluca: la dama chiede…

Barbara De Santi: con Alessio frequentazione chiusa?

Barbara De Santi è tornata nel parterre del trono over di Uomini e Donne per trovare l’amore. Dopo aver provato a cercare il principe azzurro nella vita di tutti i giorni, la dama il cui ritorno è stato accolto con entusiasmo dal pubblico, ha deciso di rimettersi nuovamente in gioco tornando nel programma di Uomini e Donne dove ha vissuto intense emozioni. Barbara ha cominciato così a frequentare Alessio, un cavaliere presente nella scorsa stagione del programma e che, rispetto all’anno scorso, ha deciso di frequentare anche donne più grandi non precludendosi nulla.

E così, la conoscenza con Barbara, più grande di lui di qualche anno, gli ha lasciato piacevoli sensazioni al punto da aver deciso di portare avanti la frequentazione. Tuttavia, di fronte alla contemporanea conoscenza di Alessio con Claudia, la De Santi ha fatto un passo indietro.

Barbara De Santi tra Alessio e Gianluca?

Alessio ha baciato sia Barbara De Santi che Claudia portando così Barbara a chiudere definitivamente la conoscenza. Non volendo far parte di un triangolo, nonostante Alessio abbia tentato più volte di farle cambiare idea, ha deciso di alzare un muro chiudendo definitivamente la frequentazione. Tuttavia, le anticipazioni di Uomini e Donne, svelano un clamoroso risvolto.

Stando alle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, infatti, Barbara ha deciso di dare un ultimatum sia ad Alessio che a Gianluca, un altro cavaliere per il quale ha mostrato interesse. La De Santi non nasconde di voler essere corteggiata: i due cavalieri riusciranno ad accontentare la dama?

