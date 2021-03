Barbara D’Urso: “Akash Kumar? Scioccata dal suo comportamento”/ “Io lo conosco e…”

Ieri ha definitivamente abbandonato l’Isola dei Famosi 2021, rifiutando la seconda chance a Parasite Island, e oggi Akash Kumar continua a far discutere per le frecciatine lanciate a chi l’ha criticato o ha sospettato della veridicità del colore dei suoi occhi. L’argomento tiene banco anche a Pomeriggio 5, dove tanti sono gli ospiti a sostenere che il modello stia effettivamente mentendo sul colore dei suoi occhi.

La convinzione generale è che, effettivamente, si sia sottoposto ad una rischiosissima operazione per cambiarli da neri ad azzurri. Barbara D’Urso però si dice molto sorpresa da questa possibilità. La conduttrice rivela di aver conosciuto Akash e di averlo anche incontrato molte volte ma di non aver mai sospettato che i suoi occhi fossero ‘rifatti’.

Barbara D’Urso: “Ho incontrato molte volte Akash Kumar, è carino ed educato…”

In diretta a Pomeriggio 5, Barbara D’Urso ha infatti rivelato: “Io ho incontrato molte volte Akash nella mia vita, non ho mai avuto sinceramente il sospetto che avesse gli occhi rifatti, non mi è mai venuto questo sospetto!” Anzi, la conduttrice ammette anche di aver conosciuto un Akash diverso da ciò che è apparso all’Isola: “Io l’ho sempre incontrato, è sempre stato carino, educato… anzi sono anche abbastanza scioccata di come lui abbia reagito all’Isola.” La D’Urso non si è lasciata sfuggire l’occasione di lanciare una proposta: “Vorrà dire che, se accetterà, gli proporremo la macchina della verità!”

