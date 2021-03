Barbara d’Urso, ascolti record a Pomeriggio5/ Altro miracolo della regina di Canale5

Solo la regina di Canale5 poteva competere con La Vita in Diretta che dalla sua parte aveva l’armata del Festival di Sanremo a poche ore dal debutto. Nonostante le difficoltà del caso e la possibile sconfitta su carta, Pomeriggio5 vola alto e proprio ieri segna il suo record stagionale con Barbara d’Urso sempre stellare. Un vero e proprio schiaffo per tutti coloro che nei giorni scorsi hanno dato per spacciata la conduttrice per via del taglio alla durata di Live Non è la d’Urso. Pomeriggio5 va ancora benissimo e nonostante la veneranda età (va in onda dal lontano 2008) continua a cavalcare l’onda e il successo portando a casa notevoli risultati che parlano chiaro: ieri la prima parte del talk di Canale 5 ha raggiunto il 18,06% di share e nella seconda ha sfiorato il 20% “fermandosi” al 19,37% di share con picchi di 3 milioni di spettatori. Dall’altra parte, invece, la concorrenza e Alberto Matano si sono dovuti accontentare del 16,37% di share.

Non possiamo non dire che anche questa volta Barbara d’Urso ha messo a segno un punto importante regalando alla prima rete del Biscione ottimi motivi non solo per continuare ma anche per brindare. La nostra Carmelita ha già festeggiato sui social confermando il record stagionale per la sua trasmissione e ringraziando i fan che la seguono con passione al grido di “Vi amo”. Volenti o nolenti, non solo la conduttrice continua a mietere successi dopo anni di onorato servizio, ma continua a farlo con “poco” andando contro chiunque la concorrenza decida di metterle contro. Barbara d’Urso riuscirà a ripetere il miracolo anche oggi andando contro La Vita in Diretta in versione surrogato del Festival di Sanremo 2021? Siamo sicuri che solo lei potrà riuscire in quest’ennesima missione impossibile. Lunga vita alla Regina di Canale5!



