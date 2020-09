Barbara D’Urso, auguri di compleanno al figlio Emanuele/ “Ti amo vita mia”

Barbara D’Urso tira fuori dal cassetto dei ricordi una sua vecchia foto per fare gli auguri di compleanno al figlio Emanuele. La conduttrice, su Instagram, ha pubblicato una foto di qualche anno fa in cui stringeva tra le braccia suo figlio. Una foto tenera ed emozionante a cui la conduttrice di Pomeriggio 5 ha aggiunto pochissime parole per augurare buon compleanno ad un pezzo del suo cuore. “Ti amo. 26 settembre, vita mia”, ha scritto la D’Urso nella didascalia che accompagna la foto che ha conquistato i fans che hanno fatto gli auguri al figlio di Barbara D’Urso lasciando anche migliaia di like. “Auguri a tuo figlio“, ha scritto un utente. “E’ una bellissima foto questa piena di valori e di affetto”, aggiunge un altro. E poi: “Sei una grande donna, auguri a tuo figlio”, “questa è la Barbara che mi piace”.

BARBARA D’URSO, LA DICHIARAZIONE D’AMORE PER I FIGLI

Giammauro (34 anni) ed Emanuele (32 anni), nati dall’amore con il produttore Mauro Berardi, sono i due grandi amori di Barbara D’Urso. La conduttrice Mediaset ha sempre protetto la privacy dei figli anche se, oggi 29 settembre, in occasione del compleanno del suo Emanuele, ha fatto un’eccezione pubblicando una foto sui social per augurargli buon compleanno. Anche durante la diretta di Pomeriggio 5, ricordando tutti i vio nati oggi, si è lasciata andare ad un commento svelando come oggi sia il compleanno di una delle persone più importanti della sua vita. Riservati e lontani dal mondo dello spettacolo, la D’Urso evita sempre di parlare dei suoi figli come aveva svelato qualche tempo fa in un’intervista: “I miei figli sono riservati non vogliono che influenzi la loro vita”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA