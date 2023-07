Barbara D’Urso cambia vita dopo la bocciatura Mediaset/ É polemica sulla svolta all’orto

Barbara D’Urso rompe il silenzio social, dopo la bocciatura Mediaset: la svolta “en plein air”

Barbara D’Urso é al centro dell’attenzione mediatica, dopo la non riconferma sulle reti Mediaset nel ruolo di conduttrice di Pomeriggio 5. A settembre 2023, é previsto il ritorno sulle reti TV e streaming Mediaset del talk pomeridiano Pomeriggio Cinque, che in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, dopo anni, non vedrà più timoniera Barbara D’Urso, e al suo posto subentrerà Myrta Merlino. Questo, così come stabilito dalle direttive convenute ai vertici Mediaset, facenti capo a Pier Silvio Berlusconi, il quale avrebbe a quanto pare pensato ad una rivoluzione dei format Mediaset al fine di estrometterne il “trash” dall’intrattenimento e ottimizzare l’informazione, tra i servizi forniti dall’azienda al cospetto dell’occhio pubblico.

Barbara D'Urso perde la causa contro Damiano Er Faina/ L'aveva definita “imbecille”

Un cambiamento che, intanto, vede i fan di Barbara D’Urso accendere una infuocata discussione online, che assume i toni di una polemica avanzata contro Mediaset e che coinvolge, tra gli altri vip menzionati dai contestatori, la conduttrice Maria De Filippi.

Ma non solo. Perché, inoltre, non manca la reaction social di Barbara D’Urso. Riattivatasi via Instagram, dopo la non riconferma sulle reti Mediaset e sulla scia delle annesse contestazioni, la ex conduttrice di Pomeriggio 5 si lascia immortalare in un nuovo post estivo, mentre é in dolce compagnia con una ben selezionata comitiva, alle prese con del sano relax en plein air, condiviso con pochi intimi, in particolare al suo amato orto. “Orgogliosa del mio orto”, scrive tra le stories sul re dei social, la napoletana, inquadrando i pomodori tra i prodotti della sua amata terra. Ma non é la prima volta che, dopo la bocciatura Mediaset, la D’Urso si lascia immortalare nel mezzo della svolta “en plein air”, infiammando il thread che la coinvolge sui social e divide i fan e gli haters della conduttrice.

Barbara D'Urso: "Respiro e assaporo la verità..."/ La svolta, dopo la bocciatura a Mediaset

Web diviso su Barbara D’Urso

Non a caso, a corredo di un nuovo post pubblico, che su Instagram la immortala mentre lei si concede delle ore al mare con la comitiva, non si risparmiano le pronte reaction degli utenti, dove non mancano le critiche oltre ai messaggi di affetto e stima per la diretta interessata. Mentre tra i consensi abbondano i complimenti per il look acqua e sapone di Barbara, che al mare si lascia immortalare nel nuovo post senza trucco, dall’altra parte si leggono anche attacchi tra i vari messaggi destinati alla conduttrice: “Da col cuore a col calice e’ un attimo”; “Per fortuna Pier Silvio ti ha cacciato a calci nel c*lo: ha liberato il Paese da quello scempio quotidiano”; “Brava Barbara divertiti, alla faccia di chi passa il tempo a insultati e criticarti sui social e ricorda loro che sono dei morti di fame”.

Barbara D'Urso nel mirino del web/ Il video della vacanza divide: le reazioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA