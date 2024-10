Ballando con le stelle 2024, anticipazioni seconda puntata: classifica ed eliminati

Si continua con la seconda puntata di Ballando con le Stelle 2024, attesissima per il ritorno in televisione di Barbara d’Urso, assente su questi schermi ormai da tempo. Il famoso talent riparte con una nuova puntata con Milly Carlucci alla conduzione insieme ai giudici Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith e Guillermo Mariotto. In diretta ci saranno anche Rossella Erra, Sara Di Vaira e Simone di Pasquale, che quest’anno rappresentano “i tribuni del popolo”, mentre il conduttore Alberto Matano assegnerà ancora una volta il celebre “tesoretto”. Come sempre, tornano le tredici coppie, composte anche da I Cugini di Campagna, che rivoluzionano il format con il loro quintetto innovativo.

Angelica e Patrick Donati, chi sono i figli di Milly Carlucci/ "Avrei voluto un terzo figlio ma..."

Chi saranno gli eliminati della seconda puntata di Ballando con le Stelle 2024? Stasera sabato 5 ottobre si preannuncia un’eliminazione, a differenza della prima puntata in cui nessuno è stato eliminato nonostante la classifica di Ballando con le Stelle abbia visto penalizzata la coppia formata da Furkan Palalied Erica Martinelli, che hanno totalizzato solo 17 punti. I migliori sono stati invece Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli, con un totale di 68 punti e una performance lodevole per essere stata la prima puntata. Per quanto riguarda i pronostici sugli eliminati di stasera sembrano essere ancora a rischio i Cugini di Campagna guidati da Rebecca Gabrielli e di nuovo l’attore di Terra Amara Furkan Palali: se continuano in questo modo potrebbero essere penalizzati ancora dalla giuria!

Angelo Donati, chi è il marito di Milly Carlucci/ "Quando ci siamo conosciuti eravamo già adulti..."

Seconda puntata di Ballando con le Stelle 2024: è il turno di Barbara d’Urso

Dopo uno share del 25% per la prima puntata di Ballando con le Stelle 2024 si prevede un ulteriore boom di ascolti per via di un evento attesissimo: il ritorno in televisione di Barbara d’Urso, che sarà ballerina per una notte nello show di Milly Carlucci. Il pubblico ha aspettato tantissimo l’entrata della conduttrice di Pomeriggio 5, che è stata allontanata da Mediaset all’improvviso e sostituita da Myrta Merlino alla conduzione. Per questo, la curiosità dei fan di vederla in diretta dopo tanto tempo è alle stelle! Come se la caverà in Rai?

Barbara D’Urso nonna per la seconda volta/ Un’altra femminuccia per il figlio Gianmarco Berardi

Per ora Milly Carlucci ha annunciato che Barbara si sta allenando tantissimo per fare il suo ingresso a Ballando con le Stelle 2024: “Barbara è una perfezionista fino alle ossa del midollo. Sta provando e riprovando, arriverà preparatissima“. Grande attesa anche per i possibili scontri con Selvaggia Lucarelli, che come sappiamo non perdona niente a nessuno e vestirà pienamente il ruolo di giudice anche con la famosa conduttrice. La giornalista ha già lanciato una piccola stoccata alla d’Urso ancor prima di vederla in azione a Ballando con le Stelle 2024, dichiarando in modo ironico nelle sue storie di Instagram tali parole: “Io le suggerisco mestamente di non mettersi mai più in preghiera, non ha portato benissimo“.

Come vedere Ballando con le stelle 2024 in streaming

Questa sera sabato 5 ottobre 2024 i vip si scontreranno a mo’ di latino americano, ma come al solito non mancheranno le infinite sorprese e i colpi di scena che Milly Carlucci e gli autori hanno studiato per mettere alla prova tutti i concorrenti. L’attenzione, però, pare essere tutta dedicata a Barbara d’Urso che si esibirà in ben due balli portando sul palco una Bachata con la canzone “Todo de mi” e una scoppiettante Salsa con il brano “Azafata“. Il pubblico è poi curiosissimo di scoprire la classifica finale e chi saranno gli eliminati di questa seconda puntata, dato che nella scorsa i vip sono stati graziati.

In attesa di scoprire cosa succederà durante la seconda puntata di Ballando con le Stelle 2024, scopriamo come vedere il programma in streaming. I telespettatori possono seguire la seconda puntata in diretta su Rai Uno dalle ore 20.35, mentre per chi volesse recuperare o riguardare la puntata, è possibile collegarsi su Raiplay in ogni momento a partire dal giorno successivo, per rivedere i punti più emozionanti del talent di Ballando con le Stelle 2024.