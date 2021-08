Barbara D’Urso condurrà La Talpa?/ “Pazza idea di Mediaset” dopo la chiusura di Live

Tra le novità annunciate ufficialmente del palinsesto 2021-2022 di Canale 5 che più hanno stuzzicato la curiosità e l’attenzione del pubblico c’è il ritorno de La Talpa. Stiamo parlando del reality che ha fatto il suo esordio in Rai, per la precisione su Rai 2, circa 17 anni fa e la cui ultima edizione è andata in onda nel 2008. Al timone ricordiamo Paola Perego ma, ad oggi, non è stato ancora annunciato il nome del conduttore che prenderà il timone del reality, dando il via a questa nuova avventura.

Nelle ultime ore giunge però un’indiscrezione che vorrebbe alla guida dello show, pronto dunque a fare il suo attesissimo ritorno, Barbara D’Urso. Una grande novità che arriverebbe dopo la chiusura di Live non è la D’Urso, lo show in prima serata della domenica di Canale 5.

Barbara D’Urso ‘sottrae’ La Talpa a Paola Perego?

A lanciare l’indiscrezione sulla conduzione de La Talpa è TvBlog che rivela: “Mediaset starebbe vagliando una ‘pazza idea’ per quanto riguarda la conduzione della trasmissione. Nelle scorse ore, infatti, sarebbe stato fatto il nome di Barbara d’Urso.” Un nome clamoroso, spiega la fonte, non solo perché segnerebbe il ritorno in prima serata della D’Urso “dopo la chiusura di Live-Non è la d’Urso (e di Domenica Live) e la scomparsa dai palinsesti del Grande Fratello Nip, ma anche perché potrebbe essere letto come uno sgarbo a Lucio Presta, manager e marito di Paola Perego, in aperta guerra ormai da tempo con la d’Urso.” si legge. Infatti la Perego ha già palesato il desiderio di tornare alla guida del noto reality di recente. Cosa accadrà qualora fosse proprio la D’Urso a prendere quel posto?

