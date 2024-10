Ballando con le stelle 2024, Barbara D’Urso zittisce Selvaggia Lucarelli: “Sono fi*a sopra ogni cosa”

C’era molto attesa per il ritorno in tv di Barbara D’Urso come ballerina per una notte a Ballando con le stelle 2024 ed anche per l’eventuale scontro tra Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli. Scontro che c’è stato e durante il quale la D’Urso ha risposto a tono a tutte le frecciatine della giurata dello show. Una in particolare, però, ha attirato l’attenzione del web ed è stata sottolineata da meme, battute e l’ironia del popolo del web.

Scendendo nel dettaglio, Selvaggia Lucarelli ha elogiato Barbara D’Urso dicendole che comunque è un’ottima ballerina ed ha fatto una bellissima figura e subito dopo ha ammesso: “Adesso l’ho comprata perché gli ho detto che fi*a” A questo punto la replica dell’ex conduttrice Mediaset non è tardata ad arrivare: “Io sono sempre fi*a. Sono fi*a sopra ogni cosa” Boato dal pubblico in teatro e non solo perché sui social molti utenti hanno riportato la battuta. Barbara D’Urso ha anche annunciato il suo possibile ritorno in tv prima o poi.

Barbara D’Urso conquista il web tra meme, battute, sui social: “Non ha problemi di autostima”

Le battute taglienti di Barbara D’Urso a Ballando con le stelle 2024 su Selvaggia Lucarelli e non solo non sono passate inosservate. Sui social la maggior degli utenti recita: “Il modo in cui Barbara ha spento Selvaggia Lucarelli” “La D’Urso che manda a caga*e Mediaset… regina.” “Barbara non soffre di problemi di autostima” “È proprio la queen per l’eccellenza! Quanto mi mancano i suoi programmi.” “Questa ospitata della D’Urso farà il 200% di share” E persino il profilo di Striscia la notizia ha rilanciato: “Livello d’autostima da 0 a Barbara D’Urso?”

