“Barbara D’Urso? È escluso il ritorno in Rai” smentite le indiscrezioni/ Doccia fredda per la conduttrice

Barbara D’Urso, è escluso il ritorno in Rai: smentiti i rumors dei giorni scorsi

Dopo mesi di assenza Barbara D’Urso è ritornata in tv in grande stile ospite a Domenica In per una lunga chiacchierata con l’amica Mara Venier in cui si è tolta qualche sassolino dalle scarpe dopo l’addio a Mediaset. E da allora si è iniziato ad ipotizzare il possibile ritorno della conduttrice campana nella tv di Stato. Si è parlato di una possibile prima serata. Ed invece adesso è arrivata una doccia fredda per Barbara D’Urso: è escluso il ritorno in Rai.

Barbara D'Urso nel sabato pomeriggio di Rai1?/ Sostituisce Marco Liorni e sfida Silvia Toffanin: il rumor

Il primo a lanciare la notizia che non ci sarà nessun ritorno in Rai per Barbara D’Urso è stato il sito de La Presse che nel dettaglio riporta: “La Rai esclude qualsiasi coinvolgimento di Barbara D’Urso nei suoi prossimi palinsesti. È quanto apprende LaPresse da fonti qualificate.” E non è tutto perché a ruota anche Repubblica ha rivelato che non è previsto ‘nessun coinvolgimento della conduttrice nei prossimi palinsesti della Rai.’ Ed infine anche l’Ansa riporta tale indiscrezione.

Barbara D'Urso a Domenica In, il duro attaccato a Mediaset: "Vivo un lutto/ "Nessuno mi ha spiegato l'addio"

“Barbara D’Urso? Nessun progetto per il sabato sera di Rai1”: fonti di Viale Mazzini

In quest’ultimi due giorni si è lanciata l’indiscrezione di un ritorno di Barbara D’Urso in Rai e sono stata formulate anche varie ipotesi. Stando a quanto riportato da TvBlog Barbara D’Urso avrebbe dovuto prendere il posto di Marco Liorni e di ItaliaSì nel sabato pomeriggio di Rai 1. In realtà quest’ultimo è uno dei programmi più floridi della rete ammiraglia e dunque non è chiaro perché rimpiazzarlo con un nuovo programma dall’esito in certo.

Secondo altri rumors, invece, per Barbara D’Urso era già pronta la prima serata del sabato sera di Rai1 con un nuovo format ispirato a Carramba che Sorpresa dell’indimenticabile Raffaella Carrà. Ebbene in questo caso è stata l’Ansa ad escludere categoricamente tale possibilità: “È escluso il ritorno di Barbara D’Urso nei prossimi palinsesti della Rai. A precisarlo sono fonti di Viale Mazzini in merito alle indiscrezioni sul possibile coinvolgimento della conduttrice nei nuovi programmi, in particolare in un progetto per il sabato sera di Rai1 in stile Carramba che sorpresa, rimbalzate dopo la sua ospitata nell’ultima puntata di Domenica In.” Insomma, dopo la delusione del turbolento addio a Mediaset una nuova doccia fredda per la conduttrice.

Giammauro e Emanuele Berardi, chi sono i figli Barbara D’Urso/ "Il mio cuore batte per loro"

© RIPRODUZIONE RISERVATA