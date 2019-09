Barbara d’Urso e Filippo Nardi/ “Magari avessi una vita sessuale…”, flirt smentito

Barbara d’Urso smentisce di avere una storia d’amore con Filippo Nardi. “Magari avessi una vita sessuale”: con queste parole la ruspante conduttrice napoletana frena sul nascere tutte le voci relative al presunto flirt con l’ex gieffino. Nonostante i due abbiano vissuto una estate “vicini vicini”, tra di loro c’è solamente una bella amicizia che procede da qualche tempo. Ed infatti la nostra Carmelita da sempre, ama passare l’estate al fianco degli amici (da Alessandro Di Sarno a Roberto Ciufoli, Raf e sua moglie Gabriella Labate). Nel corso di Pomeriggio 5 andato in onda ieri, Barbarella ha voluto il conte in studio per potere smentire una volta per tutte, questa indiscrezione di gossip. Tra di loro infatti, nonostante la fortissima intesa, esiste solamente un rapporto amicale. A Roberto Alessi che si è detto certo che tra la d’Urso e Filippo ci sia una storia, l’ex iena della televisione ha voluto precisare: “Se avessi dormito con Barbara D’Urso me lo sarei ricordato, ma le ho massaggiato i piedi per un’ora e mezza”.

Barbara d’Urso smentisce il flirt con Filippo Nardi: “Solo amicizia!”

Anche Barbara d’Urso ha voluto smentire con forza l’indiscrezione che la vorrebbe tra le braccia di Filippo Nardi: “Filippo è una persona perbene. Ci siamo frequentati e siamo diventati molto amici. Se ci fosse stata una foto tra noi, avrei postato foto con lui per tutta l’estate? Tra l’altro, lui era fidanzato. Con noi c’era una giovanissima amica. Quando l’ho visto gli ho detto subito che quella ragazza non andava bene per lui ma Filippo non era d’accordo. Dopo un po’ mi ha chiamato per dirmi che la donna in questione era sparita”. L’ultimo fidanzato noto di Barbara è l’avvocato Felice Massa (di 16 anni più giovane) con il quale è attualmente in ottimi rapporti d’amicizia. Per quanto riguarda la sua vita privata, la d’Urso ha sempre voluto tenerla lontana dai riflettori, proteggendola fortemente. Fino al 2006 è stata sposata con il ballerino Michele Carfora mentre il padre dei suoi due figli è il produttore cinematografico Mauro Berardi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA