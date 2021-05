Barbara D’Urso e Francesco Zangrillo fidanzati?/ Weekend insieme e una corte…

Barbara D’Urso continua a dichiararsi single e ad essere profondamente riservata. Tuttavia, nel giorno del suo 64esimo compleanno, Novella 2000 le dedica un servizio parlando del presunto, corteggiamento che le starebbe facendo Francesco Zangrillo, l’assicuratore che è stato recentemente accostato ad Elisabetta Gregoraci e che ha smentito di aver inviato dei fiori all’ex moglie di Flavio Briatore. Da mesi, in nome di Francesco Zangrillo viene accostato a quello di Barbara D’Urso, ma per ora, si tratta di semplici voci. Della vita privata di Barbara D’Urso e di Francesco Zangrillo, infatti, non si sa assolutamente niente. Entrambi sono molto riservati anche se, stando a quello che riporta Novella 2000, dopo essersi conosciuti grazie a degli amici in comune, avrebbero cominciato a frequentarsi trascorrendo anche dei weekend insieme.

Barbara D’Urso e Francesco Zangrillo insieme per il compleanno della conduttrice?

Quelli su Barbara D’Urso e Francesco Zangrillo sono rumors mai confermati. La conduttrice, impegnatissima con il lavoro, ha più volte ribadito di essere single e anche Francesco Zangrillo è molto riservato. I paparazzi, tuttavia, sarebbero pronti ad immortalare la prima uscita di coppia che potrebbe arrivare nel giorno del compleanno della conduttrice. Nel frattempo, lo stesso Francesco Zangrillo, come riporta Fanpage, ha smentito di aver inviato dei fiori ad Elisabetta Gregoraci. “Per rispetto della verità non corteggio e non ho inviato fiori alla Signora Elisabetta Gregoraci. Da molto tempo, come ben sanno i miei adorati figli, amo profondamente una donna. E da qui subentra, come sempre, nuovamente, la mia nota riservatezza”, ha fatto sapere Zangrillo sui social. L’assicuratore, dunque, è innamorato: chi sarà la donna fortunata?

