Barbara D’Urso: fan in rivolta contro Maria De Filippi/ Esplode la polemica: c’entra la bocciatura a Mediaset

Barbara D’Urso é al centro di una polemica su Mediaset: esplodono le contestazioni, c’entra Maria De Filippi

Barbara D’Urso é la protagonista indiscussa del gossip, e da giorni si susseguono continui aggiornamenti relativi alla sua non riconferma a Mediaset, con tanto di polemica che la coinvolge con Maria De Filippi. É ormai risaputo che, così come stabilito dalla produzione Mediaset facente capo tra i vertici a Piersilvio Berlusconi, almeno per il momento Barbara D’Urso non sarà di re-entry sulle reti della società di produzione multimediale, nei palinsesti in partenza a settembre 2023: la conduttrice non é confermata al timone di Pomeriggio 5. Al posto della campana, subentra nel ruolo di timoniera Myrta Merlino, ex volto di LA7, come nuova icona in onda in chiaro TV su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity.

E, intanto, é polemica social rispetto alla bocciatura che Mediaset ha inferto a Barbara D’Urso, un fenomeno web che sta propagandosi a macchia d’olio anche a sfavore di Maria De Filippi.

Secondo le contestazioni in corso, dei fan di Barbara D’Urso, Maria De Filippi meriterebbe di non riconfermarsi in TV sulle reti Mediaset. Questo, dal momento che dai vertici d’azienda viene motivata la bocciatura dursiana con la scelta aziendale di evitare ulteriori pieghe trash dei format prodotti.

Web in rivolta, dopo l’addio TV di Barbara D’Urso

“Dopo l’addio di Barbara d’Urso, Pier Silvio deve procedere con la chiusura di Uomini e donne”, commenta a caldo qualche utente nel nome della meritocrazia , tra i commenti social più aggreganti, nella polemica web del momento. E poi si legge ancora, tra gli altri ripresi da Blasting news- “Pier Silvio adesso devi aprire gli occhi sul programma del pomeriggio di Maria De Filippi e prendere provvedimenti”.

Ma non é tutto. Perché, nel mirino delle contestazioni in atto, inoltre, i contestatori prendono di mira, nel dettaglio, anche alcuni volti TV oltre la conduttrice di Uomini e donne. In particolare, l’opinionista Tina Cipollari é tacciata di assumere una condotta tendenzialmente trash, perlopiù offensiva verso i protagonisti partecipanti al trono classico e al trono over, a lei avversi o a lei poco graditi, come Gemma Galgani.

