Barbara D’Urso foto senza trucco/ I fan: “bellissima”. Gli haters: “non sembri tu”

Barbara D’Urso pubblica una foto senza trucco, scattata appena sveglia, e divide il popolo del web. La conduttrice di canale 5 che non è ancora andata in vacanza andando in onda ogni domenica sera con Live – Non è la D’Urso, continua ad essere una delle vip che crea più discussione sui social. In queste settimane, la D’Urso sta condividendo anche foto del suo passato e, quella pubblicata ieri in cui sfoggia un fisico mozzafiato coperto dal bikini, ha scatenato accese critiche nei confronti della conduttrice. Con la foto in bikini, Barbara ha ricevuto tantissimi complimenti, ma anche tante critiche da parte di haters che la esortano a non mostrarsi più in un determinato modo. Critiche a cui oggi Barbara D’Urso risponde pubblicando una foto in cui si mostra al naturale, con un look acqua e sapone dopo essersi appena svegliata.

BARBARA D’URSO, LA FOTO SENZA TRUCCO DIVIDE I FAN

“Buongiorno, appena sveglia“, scrive Barbara D’Urso mostrandosi con un look selvaggio e naturale condividendo su Instagram una foto scattata nella sua casa. Ancora a Milano per lavoro, la conduttrice condivide molti momenti delle sue giornate sui social scatenando i commenti dei fans che, anche sotto la foto senza trucco non si sono risparmiati. Da una parte ci sono quelli che elogiano Barbara per la sua bellezza e, dall’altra, ci sono gli haters che non perdeno occasione per criticarla. “Bellissima”, “senza trucco sembri anche più giovane”, “Bellissima anche sensa trucco, complimenti“, scrivono i fans. “Non sembri neanche tu”, “Ma cosa hai combinato alla faccia?”, “ce la potevi risparmiare”, rispondono gli haters.





