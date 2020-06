Barbara D’Urso, 4 programmi a settembre/ Regina di canale 5 con ascolti top

Pubblicità

Altro che ridimensionamento per Barbara D’Urso. La conduttrice non si ferma mai e, a settembre, tornerà in onda non con tre, ma con ben quattro programmi. Confermatissimi nella prossima stagione televisiva di canale 5, infatti, sono il ritorno di Pomeriggio 5, di Live – Non è la D’Urso che continuerà a fare compagnia ai telespettatori ancora per qualche puntata e Domenica Live che, quest’anno, è stata sospesa a causa dell’emergenza coronavirus. La D’Urso, però, tornerà a condurre anche il padre di tutti i reality. Il Grande Fratello Nip, infatti, non solo tornerà in onda, ma sarà condotto proprio dalla D’Urso. La conferma è arrivata direttamente dalla conduttrice che, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera, parlando del proprio futuro ha svelato anche le date ufficiali del suo ritorno. “Come previsto da tempo, a settembre sono in palinsesto con Pomeriggio5 dal 7, il 13 inizierà Live non è la d’Urso e Domenica Live, pronta a ripartire dopo la sospensione per l’emergenza Coronavirus. Anche il Grande Fratello tornerà”, ha spiegato la D’Urso.

BARBARA D’URSO: ASCOLTI DA CAPOGIRO LA PROMUOVONO A SETTEMBRE

Come scrive Francesco Fredella per Affari Italiani, il ritorno di Barbara D’Urso a settembre con 4 programmi è il riconoscimento ai grandissimi ascolti che la conduttrice ha portato a casa nel corso della stagione televisiva che sta per concludersi. Sia con Pomeriggio 5 che con Non è la D’Urso, infatti, Barbara ha garantito a Mediaset ascolti eccellenti. Share oltre il 22%, e oltre 10 milioni di interazioni sul web rendono Barbara D’Urso uno dei nomi a cui difficilmente Mediaset potrebbe rinunciare. Nel corso della stagione, poi, con l’emergenza coronavirus, è riuscita a trasformare i suoi programmi. Non è la D’Urso, infatti, nato come programma d’intrattenimento, si è trasformato anche in un programma d’informazione convincendo ogni settimana il pubblico che ha risposto regalando alla conduttrice e a Mediaset ascolti sempre importanti. A settembre, dunque, con ben 4 programmi, Barbara D’Urso sarà sicuramente ancora di più la regina di canale 5.



