Barbara d’Urso, foto social fake?/ Arianna David “Dal vivo bellissima e senza filtri”

In attesa di rivederla in tv alla guida della nuova edizione di Pomeriggio 5, Barbara d’Urso si gode ciò che resta delle sue vacanze estive nella sua villa di Capalbio, in Toscana. Sui social, oltre ad immortalare momenti sereni della sua estate 2022, Carmelita posta anche alcuni scatti nei quali sfoggia il suo fisico mozzafiato a 65 anni. In particolare in un recente scatto si è mostrata in piscina, di schiena, con un bikini mozzafiato. “Fake!”, ha prontamente tuonato qualcuno, ipotizzando più di un ritocco Photoshop. Eppure a scendere in campo in sua difesa ci ha pensato una collega e spesso sua opinionista, Arianna David.

Non di rado ospite dei suoi talk, Arianna David ha svelato di aver potuto incontrare di recente Barbara d’Urso in privato, potendo constatare la sua forma invidiabile al pari della sua vitalità, esattamente come si mostra sui social. “Te l’ho detto al Forte la settimana scorsa… Ci metterei la firma per essere come te! Ma non solo fisicamente, ma anche per la tua immensa vitalità!”, ha commentato l’opinionista rivolgendosi direttamente a Carmelita.

Arianna David, il parere su Barbara d’Urso e messaggio agli haters

Se Arianna David ha potuto vedere ad occhio nudo la forma smagliante di Barbara d’Urso, un utente ha replicato sottolineando come non ci sia nulla di male ad usare i filtri sui social, motivo per il quale la conduttrice dovrebbe ammettere i ritocchini con Photoshop. Ma la David ha nuovamente preso le difese della d’Urso ribadendo come la conduttrice sia perfetta anche dal vivo, dunque senza filtri: “Leggo insulti veramente sgradevoli. Scrivo spesso e cerco di far capire che Barbara è veramente una donna bellissima dal vivo che porta i suoi anni in maniera incredibile, ma senza filtri perché dal vivo non è che io ho i filtri agli occhi e non vedo tutte queste differenze”, ha commentato.

Sempre in difesa di Barbara d’Urso, Arianna David ha aggiunto: “Poi, se anche usasse dei filtri – e li uso pure io ogni tanto per gioco – non vedo il male! Di base c’è bellezza su di lei e, ripeto, glielo ho detto anche a lei che è veramente in forma! Qui sembra che se una persona ci tiene a tenersi fisicamente bene sia un reato perché se hai 60 anni devi essere decrepita! Ma non é così!”. A tal proposito l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha tirato in ballo un altro volto noto, Alba Parietti, sostenendo: “è una donna di una bellezza assurda! Oggi i tempi sono cambiati e pure il modo di portare gli anni”. E agli scettici ha aggiunto: “Che posso farci io se la gente è cattiva!”.

