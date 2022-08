Soleil Sorge, difende Barbara D’Urso “serve gratitudine”/ Ecco perchè

Soleil Sorge riceve un messaggio di Barbara D’Urso: le parole che accendono la polemica

E’ un momento d’oro per Soleil Sorge, che, dopo la popolarità raggiunta nel corso degli anni attraverso la sua partecipazione a diversi format tv, tra cui il Grande fratello vip 6, che nell’anno 2021/2022 l’ha consacrata come personaggio tv dell’anno tanto che dopo la fine del reality la modella italo-americana è stata ingaggiata poi come giudice a La pupa e il secchione 2022 e come special guest a L’isola dei famosi 2022, raggiunge ora un nuovo ed importante traguardo. Così come ripreso fedelmente da un utente supporter di Soleil Sorge in un messaggio diramato via Twitter, poi condiviso a sua volta dalla modella italo-americana, in occasione dell’evento Alessandro Nomellini Awards 2022 tenutosi nella cornice esclusiva del locale Twiga di Forte dei Marmi – per la cerimonia di premiazione del made in Italy- Soleil Sorge è stata recipient di un importante riconoscimento: ” In occasione dell’evento Alessandro Awards 2022, Barbara D’Urso si complimenta con Soleil Stasi , protagonista dell’ultima edizione del Grande fratello vip. La conduttrice ha definito la Stasi una sua “creaturella”, esprimendole tutto il suo affetto e la sua stima. Scesa dal palco è corsa ad abbracciarla. Sorridendole le ha detto: ‘Sono fiera di te!'”.

Insomma Barbara D’Urso, popolare conduttrice delle reti Mediaset, sembra aver rilasciato parole di stima e affetto per la giovane vip che considera una sua “creaturella”: il vezzeggiativo usato dalla conduttrice è in riferimento alle ospitate tv di cui Soleil è diventata protagonista ai talk-show della D’Urso, come Pomeriggio 5, Live e Domenica Live. Tuttavia una parte del web non vede di buon occhio il vezzeggiativo usato dalla D’Urso per definire Soleil una sua “creatura” televisiva, il che sarebbe dettato da più motivi.

La replica di Soleil Sorge alle contestazioni rivolte a Barbara D’Urso: la polemica si spegne?

In particolare i fan rivendicano che Soleil Sorge abbia avviato la sua carriera nello showbiz come protagonista a Miss Italia, per poi attivare la sua ricerca dell’amore in tv come corteggiatrice al trono di Luca Onestini e diventare ospite abituale ai talk di Barbara D’Urso, fino al ruolo di concorrente vippona al Grande fratello vip 6, e il resto è ormai storia della tv. Dunque sarebbe improprio -per i fan della Sorge- che Barbara consideri come sua figlia metaforica Soleil Sorge, quando in realtà nasceva come artista a Miss Italia, e una sua “creaturella”, un vezzeggiativo sminuirebbe il percorso artistico della modella e popolare showgirl. E l’utente che ha fatto luce sull’accaduto alla cerimonia di premiazione, non a caso, ha così replicato alla polemica esplosa su Barbara D’Urso: “Ho letto questo e che tanti fan di Sole hanno storto il naso di fronte all’espressione “creaturella”.. sinceramente fanno piacere i complimenti di Barbara ma concordo sul fatto che il successo di Sole se l’è creato lei mostrandosi per quella che è”. Un intervento che Soleil Sorge ha condiviso, ringraziando per la stima colei che considera una sua mentore, Barbara D’Urso, al di là della polemica che ora divampa in rete: “In un mondo così egoriferito ci tengo a ricordare l’importanza della #gratitudine. Ringrazierò sempre Barbara e ogni opportunità ricevuta insieme a tutti coloro che hanno creduto in me dall’inizio”.

In un mondo così egoriferito ci tengo a ricordare l’importanza della #gratitudine. Ringrazierò sempre Barbara e ogni opportunità ricevuta insieme a tutti coloro che hanno creduto in me dall’inizio. https://t.co/f63n7uaTWL — Soleil Anastasia Sorge (@Soleil_stasi) August 9, 2022













