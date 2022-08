Barbara D’Urso a Simona Izzo “mi ha messo la lingua in bocca”/ Retroscena su Tognazzi

Barbara D’Urso, retroscena hot su Ricky Tognazzi: il commento di Simona Izzo

Uno scottante retroscena è stato svelato da Barbara D’Urso in una Instagram story condivisa sul proprio profilo. La conduttrice è stata una delle ospiti del Twiga, locale di Forte dei Marmi in cui è andata in scena la prima edizione del premio The Alessandro Nomellini Awards 2022. A condurre la serata Simona Izzo, e proprio l’attrice è stata coinvolta in una confessione piuttosto piccata uscita dalla bocca della conduttrice Mediaset.

‘Barbarella’, nella story condivisa su Instagram, si è rivolta a Simona Izzo sganciando la bomba su un episodio accaduto in passato: “Rassegnati, tuo marito mi ha messo la lingua in bocca sul set“. Una confessione shock per i suoi numerosi followers, inconsapevoli di quanto accaduto tra lei e Ricky Tognazzi, marito dell’attrice. Di tutta risposta la Izzo, con grande ironia, ha commentato le parole della D’Urso: “Posso dire che la D’Urso ha una memoria incredibile, ma penso che la lingua di Ricky sia indimenticabile“.

Barbara D’Urso e Ricky Tognazzi: collaborazione “al bacio” sul set

La confessione di Barbara D’Urso è davvero spiazzante e fa riferimento ad una passata collaborazione “al bacio” sul set, molto probabilmente quello della miniserie Ricomincio da me, andata in onda tra il 2005 e il 2006 e che ha visto la conduttrice e Ricky Tognazzi tra i protagonisti. Un retroscena di cui molto probabilmente Simona Izzo era a conoscenza e che è stato accolto con un commento sarcastico, a testimonianza dell’ottimo rapporto che intercorre tra le due.

Intanto prosegue l’estate tutta relax e divertimento di Barbara D’Urso, che non rinuncia a condividere scatti mozzafiato su Instagram in attesa del ritorno in tv. La conduttrice Mediaset si sta infatti preparando per un’altra importante stagione e, dopo la conferma da parte dell’azienda ufficializzata durante la presentazione dei palinsesti 2022-23, è ora certo che ‘Barbarella’ tornerà con una nuova stagione di Pomeriggio 5, forse già da agosto. Il pubblico è così pronto a riaccoglierla a braccia aperte e a rinnovarle il suo affetto.

