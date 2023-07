Barbara D’Urso, futuro in tv su La7?/ Spunta l’indiscrezione bomba: contatti con l’entourage di lei

Barbara D’Urso presto di nuovo in tv?

Barbara D’Urso tornerà presto in televisione con nuovi progetti professionali? Dopo l’annuncio del divorzio con Mediaset, Barbara D’Urso, con un tweet, non solo ha salutato il pubblico, ma ha lasciato intendere di essere pronta ad accettare nuove sfide televisive. “Non vi ho potuto salutare come avrei voluto ma oggi sono qui a dire grazie a ognuno di voi, ai miei fan fedelissimi e a chi non lo è ma mi ha comunque dimostrato solidarietà. A tutti voi va la mia gratitudine… #colcuore… E non finisce qui“, ha cinguettato la D’Urso il cui contratto con Mediaset scade a dicembre 2023.

Alla luce di quello che potrebbe essere il futuro della D’Urso in tv, spunta una clamorosa indiscrezione secondo cui sarebbero in corso alcune trattative tra l’entourage della conduttrice e i vertici di La7.

Barbara D’Urso sbarca a La7?

Secondo quanto fa sapere Il Giornale, nella rubrica “Indiscreto Tv” affidata a Massimo Galanto, Barbara D’Urso, dopo anni trascorsi a Mediaset, potrebbe sbarcare su La7. Ci sarebbero, infatti, dei contatti tra l’entourage della conduttrice e i vertici di La7 che sarebbero diventati più concreti dopo l’ufficializzazione dell’addio a Mediaset.

Massimo Galanto, inoltre, sottolinea come, dopo l’addio di Bianca Berlinguer alla Rai e di Myrta Merlino a La7 con il passaggio di entrambe a Mediaset, nella prossima stagione televisiva potrebbe accadere di tutto. L’ipotesi di vedere su La7 proprio Barbara D’Urso diventerà concreta?

