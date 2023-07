Barbara D’Urso: “Non vi ho potuto salutare come avrei voluto..”/ Il dolce addio ai telespettatori

Barbara D’Urso dice addio all’occhio pubblico, in un messaggio social

Il curioso caso dell’addio di Barbara D’Urso a Mediaset, la società di produzione e divulgazione multimediale TV e online che per anni l’ha resa primadonna nello showbiz, si infittisce, con un addio social. La popolare conduttrice TV non é confermata al timone del programma di intrattenimento e informazione che per anni l’ha vista competere nella gara di ascolti Auditel in chiaro tv su Canale 5 e in streaming su Mediaset infinity, Pomeriggio 5, per la stagione delle reti Mediaset in partenza a settembre 2023.

E, intanto, a margine del chiacchiericcio mediatico del momento legato al preannunciato addio alle reti Mediaset, azienda rimasta di recente orfana del compianto padre fondatore Silvio Berlusconi, Barbara D’Urso decide di rompere il silenzio. Riattivatasi a mezzo social, la conduttrice TV originaria di Napoli destina le righe di quello che si direbbe essere un ultimo messaggio “col cuore” (parafrasando il suo motto in TV, NDR) destinato ai fedeli telespettatori, ma non solo.

L’addio di Barbara D’Urso non esclude un “ritorno”

“Non vi ho potuto salutare come avrei voluto -fa sapere la popolare Barbara, nel suo post di saluti generali, lasciando intendere che avrebbe voluto rivolgere un addio all’occhio pubblico da conduttrice uscente in diretta al format Pomeriggio 5-, ma oggi sono qui a dire grazie a ognuno di voi”. E l’addio non é solo a chi l’abbia venerata, ma anche a chi si sia semplicemente lasciato intrattenere dalla sua TV, seppur contestandola: ” ai miei fan fedelissimi e a chi non lo è ma mi ha comunque dimostrato solidarietà. A tutti voi va la mia gratitudine… #colcuore…”. Ma non é tutto.

Perché a conclusione del suo addio social, rilasciato per iscritto in una Instagram story, Barbara D’Urso conclude sibillina, senza escludere un ritorno TV in futuro, anche al timone dei suoi programmi condotti negli anni trascorsi a Mediaset tra cui Pomeriggio 5: “E non finisce qui…”.

