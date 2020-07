Barbara d’Urso, gaffe sui social/ Hater: “Furbetta, è una foto vecchia” ma..

Vogliamo proprio essere fiscali? Dobbiamo assolvere Barbara d’Urso. Ebbene sì. La bella conduttrice avrà pur fatto una gaffe social pubblicando una vecchia foto qualche ora fa ma è vero anche che se proprio vogliamo guardare il pelo nell’uovo come fanno gli utenti o, meglio, gli hater sempre pronti a darle addosso, non si tratta dello stesso scatto. Guardando la foto pubblicata qualche ora fa sul profilo Instagram da Barbara d’Urso e paragonandola a quella “sotto accusa” del mese scorso, si capisce subito che la location è la stessa che anche i tempi in cui sono state scattate lo sono, ma la posa è molto differente e questo, in parte, permette l’assoluzione della conduttrice.

BARBARA D’URSO PROTAGONISTA DI UNA GAFFE SOCIAL?

Rimane il fatto che la gaffe rimane e che la bella Barbara d’Urso ha pensato bene di pubblicare una foto scattata un attimo dopo (o quello prima) a quella pubblicata lo scorso giugno (e ancora visibile sul suo profilo) e tanto basta agli hater per avere una scusa e lanciarsi in un nuovo attacco al grido di: “FOTO DEL 13 GIUGNO FURBETTA” e ancora: “vero!!!….una foto passata….”. Altri ancora non fanno altro che notare la presenza di un mazzo di rose rosse giudicando il fatto che siano posizione vicine al water e subito un altro utente fa notare che è solo un gioco di specchi, lo stesso in cui la conduttrice si sta riflettendo mentre fa la foto. Lo scatto all’epoca aveva fatto il giro del web perché Barbara d’Urso si mostrava senza trucco ed è quindi difficile per tutti dimenticarla, deciderà di lasciarla comunque in bella vista?

Ecco di seguito lo scatto finito “sotto accusa”:





