Barbara D’Urso: il ritorno a teatro è un flop?/ Il retroscena: “Nessun sold out…”

Barbara D’Urso e il ritorno a teatro

Barbara D’Urso è tornata a teatro recitando nello spettacolo “Taxi a due piazze”. Il ritorno a teatro ha entusiasmato la conduttrice di Pomeriggio 5 che, dopo mesi di prove, ha debuttato ufficialmente sul palcoscenico. Il ritorno a teatro è stata una grande emozione per la D’Urso che, negli ultimi anni, si è dedicata soprattutto alla televisione. Con Pomeriggio 5, Domenica Live e Live – Non è la D’Urso, non aveva tempo per dedicarsi al teatro che è una sua grande passione. Dopo la scelta di Mediaset di chiudere Domenica Live e Non è la D’Urso, Barbara, conducendo solo Pomeriggio 5, ha avuto più tempo per tornare a recitare a teatro.

Dopo quindici anni dalla sua ultima volta è avvenuto il nuovo debutto e, sui social, ha ringraziato tutto il pubblico che ha deciso di darle fiducia. “Voglio velocemente ringraziare tutti perchè ieri sera è stata la mia prima volta a teatro dopo 15 anni. C’erano 1500 persone tra cui molti amici e quindi invitati, ma c’erano anche oltre mille spettatori che hanno comprato il biglietto, quindi veri spettatori che ridevano e applaudivano e che mi hanno riempito il cuore di gioia. Grazie perchè ci ho messo il cuore, l’amore e la passione e tutto mi è tornato indietro“, ha detto la conduttrice sui social.

Il retroscena di Dagospia sul ritorno a teatro di Barbara D’Urso

Se Barbara D’Urso si gode il ritorno a teatro, Dagospia riporta un retroscena sullo spettacolo “Taxi a due piazze” di cui la conduttrice è protagonista. “I seguenti spettacoli in programma a Milano, Teatro Nazionale CheBanca, sono stati annullati: 15, 16, 21, 22, 23, 28 febbraio e dall’1 all’8 marzo, fa sapere Ticketone. Delle venti date previste ne sono state tagliate all’improvviso ben tredici. Oltre alla prima restano dunque solo sei date nella città meneghina: 17, 18, 19, 24, 25 e 26 febbraio. Nessuna sold out”, fa sapere Dagospia.

Il portale di Roberto D’Agostino, poi, conclude così: “La produzione dello spettacolo a Dagospia fa sapere che la cancellazione delle date non è dovuta a un flop numerico ma alla volontà di preservare la protagonista, impegnata quotidianamente con Pomeriggio 5, concentrando le date solo nel week end. Con la promessa di fare ritorno a Milano l’anno prossimo”.











