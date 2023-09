Barbara D’Urso lascia l’Italia e si trasferisce a Londra/ L’annuncio: “L’inizio di una nuova avventura…”

Barbara D’Urso e il trasferimento a Londra

Dopo aver condotto per quindici anni Pomeriggio 5 ed essere entrata tutti i giorni nelle case degli italiani raccontando sia fatti di cronaca che il mondo dello spettacolo, per Barbara D’Urso, è iniziato ufficialmente un nuovo capitolo della sua vita dopo la scelta di Mediaset di rinunciare alla sua conduzione affidando Pomeriggio 5 a Myrta Merlino. Una scelta, quella dell’azienda di Pier Silvio Berlusconi che ha spiazzato non solo il pubblico, ma anche la stessa Barbara che, dopo aver trascorso un’estate spensierata insieme alla famiglia e agli amici, ha affidato ai social il suo sfogo sulla nuova stagione dello storico programma a cui era particolarmente legata.

Concluse le vacanze estive, proprio nel giorno del debutto di Myrta Merlino al timone di Pomeriggio 5, Barbara D’Urso ha annunciato la partenza. “Sto per affrontare la mia storica paura dell’aereo. Un’altra sfida con me stessa .È sempre l’ora di superare i propri limiti. Sarà l’inizio di una nuova avventura… Continua”, ha scritto pubblicando una foto in aeroporto.

Barbata D’Urso e la nuova avventura

Dove ha scelto di dirigersi Barbara D’Urso affrontando la paura dell’aereo e dando inizio ad una nuova avventura? A svelarlo è stata lei stessa con alcune foto pubblicate sui social in cui appare raggiante e in splendida forma. “Ieri il mio primo giorno di Scuola . Vivrò a Londra per un periodo di tempo… È l’inizio di una nuova avventura… Continua”, ha scritto la conduttrice facendosi immortalare davanti ad una scuola che, probabilmente, ha cominciato a frequentare per imparare meglio l’inglese.

“Complimenti! Nella vita sempre avere la forza di reinventarsi !! Ed il coraggio di cambiare per migliorarsi sempre !!!! Bravissima”, ha commentato Patrizia Rossetti mentre altre vip come Eva Grimaldi, Samantha De Grenet e Nadia Rinaldi si sono complimentati con lei lasciandole cuori rossi e mani che applaudono.

