Barbara D’Urso lascia Mediaset per la Rai?/ Lei stupisce tutti: “Con me tutto può accadere”

Da qualche tempo si vocifera di un possibile addio di Barbara D’Urso a Mediaset. La conduttrice, da decenni tra le regine di Canale 5, potrebbe abbandonare l’azienda che da anni la porta nelle case dei telespettatori sia nel pomeriggio che in prima serata. Ma si tratta di voci fondate o di un semplice gossip?

La questione è stata tirata fuori durante l’intervista che Barbara D’Urso ha rilasciato al settimanale Gente, nel numero in edicola questa settimana. Proprio a conclusione della lunga chiacchierata, la giornalista ha chiesto alla conduttrice: “Torna in Rai?” A stupire è stata la risposta della D’Urso, più che possibilista.

“Andare in Rai? Con me tutto può sempre accadere: sono la donna delle sorprese“, queste le parole con le quali Barbara D’Urso ha risposto alla giornalista. Dichiarazione che non è, dunque, una netta smentita alla possibilità di vederla in Rai, né, tuttavia, è la conferma che la cosa accadrà. La risposta vaga della conduttrice sembra, insomma, propendere per il sì, pur rimanendo lontana dal darne conferma. Certo è che il ritorno in Rai è una reale possibilità.

Ricordiamo che le voci sull’addio di Barbara D’Urso a Mediaset per la Rai si sono alimentate anche con l’indiscrezione secondo la quale Milly Carlucci vorrebbe coinvolgere a tutti i costi la d’Urso a Ballando con le Stelle. Una possibilità che ora non è più un miraggio.

