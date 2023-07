Barbara D’Urso lascia Pomeriggio 5: l’annuncio ufficiale di Mediaset/ Al suo posto Myrta Merlino?

Barbara D’Urso lascia Pomeriggio 5

Dopo medi di voci e indiscrezioni, ora è ufficiale: Barbara D’Urso lascia la conduzione di Pomeriggio 5, trasmissione che ha condotto sin dalla prima puntata della prima edizione e che le ha permesso di conquistare il cuore del pubblico. A renderlo ufficiale è un comunicato diramato da Mediaset che ha spiegato come il contratto della conduttrice sarà portato alla scadenza naturale ovvero dicembre 2023.

“Canale 5 e Barbara d’Urso hanno concordato che dalla prossima stagione l’artista non condurrà più ‘Pomeriggio 5’. Mediaset ringrazia Barbara per la professionalità dimostrata e per il grande lavoro svolto alla guida del programma pomeridiano della rete” – fa sapere Mediaset in una nota. “Il contratto dell’artista è in essere fino a dicembre 2023. Canale 5 e Barbara d’Urso procederanno alla ricerca di nuovi progetti editoriali”, conclude il comunicato.

Myrtha Merlino al posto di Barbara D’Urso?

Con l’addio di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, parte il toto nomi su chi potrà sostituirla nel pomeriggio di canale 5. Nelle scorse settimane era spuntato anche il nome di Federica Panicucci che, da anni, conduce Mattino 5. Tuttavia, Davide Maggio sgancia in esclusiva un nome clamoroso. Il pomeriggio di canale 5 potrebbe essere presenziato da Myrtha Merlino.

La verità arriverà con la presentazione dei Palinsesti Mediaset 2023/2024 in programma a Cologno Monzese martedì prossimo, 4 luglio. Myrtha Merlino, dunque, sarà la nuova conduttrice del pomeriggio di canale 5?

