Barbara d’Urso “Mio seno nudo a Techetechetè? Bizzarro”/ “Mediaset avrebbe detto no”

Con una lunga intervista rilasciata a La Stampa, Barbara d’Urso ha deciso di lanciare la sua nuova stagione televisiva che prenderà il via proprio lunedì 7 settembre con una puntata di Pomeriggio5. Da lì in poi prenderanno il via anche Domenica Live e Live Non è la d’Urso con tutto quello che questo significa. Proprio in attesa di vederla di nuovo in tv a tenere compagnia al suo pubblico, La Stampa ha pensato bene di mettere a nudo questi suoi ultimi momenti di relax prima della grande maratona, portando a galla le conferme di sempre (ovvero che la formula dei suoi programmi non cambierà così come la caparbietà a lottare contro la violenza sulle donne e a favore dell’amore in ogni sua forma) ma anche delle novità interessanti a cominciare dal commento a caldo su una puntata di Techetechetè che l’ha vista un po’ protagonista ma non nelle solite “vesti”, questo è il caso di dirlo.

BARBARA D’URSO VS TECHETECHETE’ PER I SUOI “SENI NUDI IN PRIMA SERATA”

Barbara d’Urso ha rilanciato: “Non mi arrabbio mai ma trovo bizzarro mettere come mio esordio quello spezzone di repertorio con i miei seni al vento e senza nemmeno oscurarli come sarebbe giusto in prima serata. Noi a Mediaset non lo avremmo mai fatto”. A quanto pare la famosa trasmissione del preserale di Rai1 ha piazzato nella serata degli esordi una giovane Barbara d’Urso con il seno nudo e al vento quasi a voler significare che è proprio in quel modo che la sua carriera abbia preso il via. E’ lei stessa che poi continua: “Il mio esordio in Rai non è stato certo una comparsata quanto una prima serata insieme a Rita Pavone, oltre che un programma con Pippo Baudo”. Nella stessa intervista, la conduttrice sorvola ancora sulle critiche che spesso la vedono protagonista per via della sua tv ormai etichettata come trash ma anche sull’amore. Barbara d’Urso sa bene che è difficile trovare un uomo che possa conquistarla: “Vorrei qualcuno con la mente veloce come la mia, mi manca condividere qualche momento romantico ma non la convivenza… mai nella vita”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA