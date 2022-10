Barbara D’Urso piange per il neonato di Trapani: lacrime in diretta/ “Vai avanti tu”

La Vita in Diretta e Pomeriggio Cinque si sono recati ieri a Trapani dalla famiglia che negli scorsi giorni ha trovato un neonato nei propri campi. Il piccolo, che è stato chiamato Francesco Alberto, sta bene ed è sereno, ma ha rischiato ovviamente di morire se la famiglia proprietaria del terreno non si fosse accorta di nulla. “Una delle mie figlie – ha raccontato una delle persone che ha trovato il neonato – doveva andare a casa e uscendo dal cancello dove si trova il nostro terreno ha avvertito un pianto, pensava fosse un gabbiano e invece hanno visto dietro una sterpaglia che c’era questa bimbo, si vedeva la testolina dentro un sacchettino”.

“Ha avvertito subito noi e ha chiamato il papà, poi mio marito è salito subito, io dietro e tutti gli altri. Ho visto mia figlia che piangeva – ha proseguito la testimone – mio genero scioccato, poi ho preso in braccio il neonato mentre chiamavamo il 118. I carabinieri sono stati bravissimi e sono venuti subito, abbiamo visto il cordone ombelicale ancora attaccato, aveva una vecchia copertina nel sacchetto, io me lo sono appoggiato sul torace”. Quindi la donna ha aggiunto: “E’ stato un miracolo, tutti ci siamo emozionati, mia cognata che l’ha preso in braccio pure lei”.

NEONATRO ABBANDONATO A TRAPANI: “DOVEVANO CHIAMARLO FORTUNATO”

La figlia ha aggiunto, raccontando di fatto la stessa versione: “Mia sorella se ne stava andando, doveva andare a casa, ha sentito un pianto ed ha notato subito che era un bimbo quindi ha chiamato mio padre e mia madre e siamo andati tutti a vedere. E’ stata un’emozione molto grande – ha spiegato la giovane che non aveva mai visto prima d’ora un neonato – e stanotte non ho proprio dormito. mi ha fatto una bella impressione, molto bello”.

Un’altra parente ha spiegato, con una punta di rabbia: “E’ bellissimo questo bimbo, non so come si fa a fare una schifezza simile, io non so come si faccia, sono delle bestie questa gente, io vorrei andare a vedere. Lo avrei chiamato Fortunato – ha concluso – perchè stata una fortuna trovarlo, già c’erano i gabbiani che gli giravano attorno…”. Del caso del neonato abbandonato a Trapani se ne è occupata anche la trasmissione Pomeriggio 5 su Canale 5, che per l’occasione ha intervistato Ignazio, un altro dei famigliari che ha trovato la piccola, che è scoppiato in lacrime in diretta tv: “Stanotte non ho dormito, pensavo sempre a quel bambino che era a terra, non ho parole, non voglio giudicare nessuno ma queste cose a questi tempi non si devono fare. E’ stato fortunato che ci trovavamo la per puro caso”. Visibilmente commossa anche Barbara D’Urso, a cui sono scappate diverse lacrime durante il servizio “Vai avanti tu…”, ha detto la conduttrice Mediaset invitando l’inviata a proseguire.

