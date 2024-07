Omicidio Pierina Paganelli, rissa tra nuora e moglie di Louis Dassilva/ “Insulti e un pugno”: cos’è successo

PIERINA PAGANELLI, COSA NASCONDE L’ULTIMA LITE FURIBONDA?

Tensione alle stelle tra Manuela Bianchi e Valeria Bartolucci: è scoppiata la rissa tra la nuora di Pierina Paganelli e la vicina di casa, nonché moglie di Louis Dassilva, che era amante della prima e ora è l’unico indagato per l’omicidio di Rimini. Lo scontro è avvenuto davanti alle telecamere Rai e Mediaset: sono venute alle mani nello stesso posto dove è stato ritrovato il cadavere della 78enne, uccisa con 29 coltellate nell’ottobre scorso. La scena è stata ripresa dalle telecamere dell’Estate in Diretta che aveva il giornalista Valerio Scarponi come suo inviato e quelle di Pomeriggio Cinque News, che invece era presente con la giornalista Giorgia Scaccia.

Sono volati insulti e offese, poi anche un pugno, quindi Manuela Bianchi e Valeria Bartolucci sono arrivate allo scontro fisico. A quel punto è intervenuto Louis Dassilva, che ha trascinato via la moglie Valeria Bartolucci, ponendo così fine alla rissa tra la donna e Manuela Bianchi. Sulla vicenda è intervenuto Davide Barzan, consulente della nuora di Pierina Paganelli, secondo cui Manuela Bianchi stava commentando ai microfoni dei giornalisti le scritte ingiuriose comparse nel palazzo, quando è passata l’ex amica insieme al marito Louis Dassilva, a quel punto la tensione è cresciuta, arrivando alla rissa.

OMICIDIO PIERINA PAGANELLI, “LA RISSA TRA MANUELA BIANCHI E VALERIA BARTOLUCCI POTEVA DEGENERARE…”

Altri dettagli li ha forniti il Resto del Carlino, secondo cui Valeria Bartolucci avrebbe detto: “Mi viene da vomitare“. Manuela Bianchi avrebbe replicato: “Io ho già vomitato“. Poi ci sarebbe stata l’escalation che ha portato le due donne ad azzuffarsi. Ma anche Giorgia Scaccia, inviata di Pomeriggio Cinque News, ha fornito la ricostruzione: ha spiegato che Valeria Bartolucci ha visto Manuela Bianchi e le ha rivolto un appellativo irripetibile, l’insulto poi sarebbe seguito da un attacco fisico, con la prima che avrebbe preso per capelli la nuora di Pierina Paganelli, rimasta immobile e intenta a proteggersi senza reagire all’assalto.

“Abbiamo cercato di far calmare Valeria per allontanarle, perché stava accadendo qualcosa di imprevisto, imprevedibile, ma poteva anche degenerare in qualcosa di più“, ha dichiarato la giornalista Mediaset. Inoltre, durante la rissa la vicina della vittima, nonché moglie dell’unico indagato, avrebbe rimproverato Manuela Bianchi di aver rifiutato un confronto. Il giornale aggiunge che la polizia è stata informata di quanto accaduto, mentre il consulente Davide Barzan ha dichiarato che ora si sta valutando l’eventualità di sporgere una denuncia “per aggressione e ingiuria“, ma l’obiettivo è anche quello di fare chiarezza sulle scritte “infamanti” apparse sul muro del garage, aprendo alla possibilità di utilizzare una tecnica che è stata suggerita dall’altro consulente, il generale Garofano.











