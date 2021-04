Barbara D’Urso punge Diletta Leotta/ “Paparazzi? Stai chiusa a casa se non vuoi foto”

Lo sfogo di Diletta Leotta, la paparazzata successiva col il figlio del presidente della Roma, i dubbi sulla storia con Can Yaman sono oggetto di discussione nella nuova puntata di Pomeriggio 5. Nessuno degli ospiti di Barbara D’Urso sembra credere alla Leotta e alla sua difesa poi smontata dall’uscita di chiare paparazzate. La giornalista Anna Lia Venezia è la prima a dire la sua sull’argomento: “Prendere in giro gli spettatori e le persone che ti seguono è una cosa molto seria. Dal primo minuto non ho affatto creduto alla storia con Can Yaman e ho le mie motivazioni per crederlo. Quindi ora questo sfogo lo trovo ancora più falso.” Anche Rita Dalla Chiesa sembra avere dubbi sulla Leotta: “È una ragazza molto carina ma ha costruito il suo personaggio su tante cose di questo genere.”, ammette.

Diletta Leotta e Ryan Friedkin stanno insieme?/ Arriva foto del bacio: e Can Yaman?

Barbara D’Urso difende i paparazzi e punge la Leotta: “Fanno il loro lavoro!”

Più dura Lory del Santo che su Diletta Leotta dichiara: “Sputare sopra quel sistema che ti fa puntare le radici che servono ad essere in questo mondo per lungo tempo è assurdo!” Anche Barbara D’Urso ha poi detto la sua: “Io ancora adesso vivo con i paparazzi sotto casa, mi hanno affibbiato mille fidanzati non veri, io ci ho sempre riso e viva i paparazzi! Fanno il loro lavoro, altrimenti stai chiusa in casa e non ti beccano, né col cavalluccio, né con altro!” A chiudere è stato il paparazzo Alex Fiordelmondo che ha lanciato alla Leotta un chiaro attacco: “Mi sembra alquanto strano che oggi si sia soffermata a puntare il dito contro giornalisti e fotografi ma, fino a ieri, giornalisti e fotografi andavano bene per alimentare quella che era la sua immagine. Se alla Leotta dà fastidio che la nonna si possa turbare, io consiglierei alla Leotta di cambiare lavoro.”

LEGGI ANCHE:

Diletta Leotta "Basta falsità su di me"/ "Non sono una mangiauomini, sono stanca!"Diletta Leotta e Ryan Friedkin stanno insieme?/ "Per lui ha lasciato Can Yaman..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA