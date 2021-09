Barbara D’Urso, rivoluzione Pomeriggio 5/ Puntate più corte, fuori gli opinionisti

Quello che sta per avere inizio, sarà un anno televisivo molto differente per Barbara D’Urso. La conduttrice di Canale 5 non tornerà con Domenica Live e Live non è la D’Urso. Sarà invece nuovamente in onda Pomeriggio 5 ma, anche in questo caso, in un modo tutto nuovo. Le puntate si riducono e, stando alle indiscrezioni che arrivano da Giuseppe Candela per Dagospia, non ci sarà la consueta schiera di opinionisti.

“Pomeriggio 5 revolution. – scrive infatti il giornalista, spiegando dunque che – Il programma di Barbara D’Urso, che ha perso la guida di Non è la D’Urso e Domenica Live, si presenterà al pubblico con una nuova veste e durerà, al netto delle pubblicità, poco più di 50 minuti.” Così annuncia “Rivoluzione anche sul fronte opinionisti: tutti a casa.”

Barbara D’Urso, rivoluzione per gli opinionisti di Pomeriggio 5

Pomeriggio 5, insomma, si accorcia e dice addio ai suoi ben noti opinionisti, o meglio, non a tutti. “solo in due al momento figurano tra i riconfermati, stiamo parlando dell’attrice Eva Grimaldi e della giornalista Annalia Venezia, amica personale della conduttrice.”, fa sapere infatti la fonte.

Intanto Barbara D’Urso, alle pagine del settimanale DiPiù TV, ha parlato della chiusura dei suoi programmi domenicali, dichiarando “Per la prima volta dopo quattordici anni avrò i weekend liberi e potrò pensare a me.” Nessuna parola polemica, dunque, da parte della conduttrice che si dice anzi pronta ad affrontare col sorriso questa nuova edizione televisiva. Proprio di recente ha concluso le sue vacanze ed è tornata nei suoi studi di Cologno Monzese.

