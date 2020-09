Barbara D’Urso, seno in primo piano: è polemica/ Il web: “Si vedono i capezzoli”

Barbara D’Urso regala un sorriso ai fans su Instagram pubblicando una foto in cui appare assolutamente perfetta con un vestito dalla profonda scollatura che evidenza la bellezza del suo decolletè. Una foto sensuale e che la conduttrice di Pomeriggio 5 ha regalato ai fans per ringraziarli dell’affetto che le dimostrano ogni giorno, ma non tutti sembrano aver apprezzato. Accanto ai like e ai complimenti, infatti, sono spuntate tantissime critiche da parte di haters che hanno attaccato la D’Urso di mettersi continuamente in mostra e di sfoggiare troppo la sua bellezza. C’è, infatti, chi pensa che, pur essendo una donna giovanile, non debba più pubblicare foto come quella che vedete all’inizio dell’articolo. “Ridicola” scrive in modo esagerato un hater. E altri aggiungono: “Ma c’è sempre bisogno di farsi vedere mezza nuda?“, “Ma perchè cadi nel ridicolo?, “Ma quando togli trucco e filtri? Sei una donna normale della tua età, impara ad accettarlo, così sei finta“. C’è anche chi sottolinea come la scollatura sia talmente profonda da mostrare i capezzoli. “Ti si vede il capezzolo”, aggiunge infatti un’altra utente.

BARBARA D’URSO: GLI HATERS ATTACCANO, I FANS LA DIFENDONO

Accanto agli haters che non hanno gradito l’ultima foto pubblicata da Barbara D’Urso, spuntano i commenti di tantissimi fans che apprezzano gli scatti che la conduttrice di Pomeriggio 5 condivide quotidianamente con loro. C’è, infatti, chi ammira la D’Urso non solo per la sua profesisonalità, ma anche per la sua bellezza e l’estrama gioia di vivere che traspare dal suo sorriso e dall’aspetto giovanile che sfoggia. “Barbara sei bellissima”, scrive un utente. “Stupenda come sempre”, aggiunge un altro. E ancora: “Sei veramente una gran, bella donna”, “Alla faccia di tutte quelle che rosicano, sei stupenda”. Barbara D’Urso che tornerà in onda domani prima con Domenica Live e poi con Live – Non è la D’Urso, continua a dividere il web, ma l’affetto che la gente prova per lei, continua ad essere palpabile.





© RIPRODUZIONE RISERVATA