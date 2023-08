Barbara D’Urso: sexy trasparenze in vacanza/ Le foto hot dividono il web

Barbara D’Urso va in vacanza a Vietri: le nuove immagini social diventano virali

Sulla scia della “bocciatura” subita sulle reti Mediaset, che non la vedono riconfermata alla conduzione del programma TV Pomeriggio 5, Barbara D’Urso fa parlare di sé, complici le immagini della nuova vacanza. La popolare conduttrice campana é al centro di un acceso thread di discussione via Instagram, a fronte di un post con cui lei rende testimonianza dell’ultima vacanza estiva trascorsa all’insegna della compagnia di pochi e intimi amici e il sano relax, nel mezzo della bellezza naturale suggestiva di Vietri.

E a dare il via ai commenti del web più disparati sono in particolare le esclusive immagini del lato B che Barbara D’Urso sfoggia con fierezza e audacia in un copricostume total white e cutout. “Piccolo riassunto dei meravigliosi giorni nella costiera amalfitana”, si legge nella caption che la vamp uscente di Pomeriggio 5 rilascia nel post della nuova vacanza campana di Barbara D’Urso.

Il web é in tilt per la vacanza amalfitana di Barbara D’Urso

Il nuovo post della popolare Barbara, complici le esclusive immagini della vacanza amalfitana tra mise sensuali della D’Urso, peculiarità folcloristiche di Vietri e la compagnia di sane amicizie come Enzo Miccio e Imma Battaglia, fa ora incetta di interazioni social, perlopiù like di consenso.

Oltre ai commenti degli haters, che in particolare festeggiano per la mancata riconferma di Barbara D’Urso al timone di Pomeriggio 5 e tacciano la conduttrice campana di opulenza e volgarità, si leggono anche messaggi di piena approvazione. “C’é chi può e chi non può e Barbara può”, si legge tra i commenti social di approvazione più aggreganti, in sostegno della showgirl campana.

E, intanto, sempre via social fa rumore il contenuto del primo video spot in onda sulle reti Mediaset che anticipa la programmazione TV del GFvip 8+NIP, la nuova edizione del Grande Fratello la cui messa in onda é fissata in partenza a settembre.











