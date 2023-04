Barbara D’Urso, sfuriata choc dell’ospite a Pomeriggio 5/ “Mi vuole fregare? Basta giochetti con me”

Barbara D’Urso, sfuriata choc dell’ospite a Pomeriggio 5

Si torna a parlare del caso di Gisella in diretta a Pomeriggio 5. Barbara D’Urso ospita in collegamento Luigi, l’ex fedele più vicino alla donna, che ha rivelazioni molto scottanti da fare. L’uomo parla di messaggi scomodi e ne cita alcuni in diretta, ma viene interrotto dalla D’Urso, che preferisce non vengano resi noti in quanto “molto brutti”.

L’interruzione fa però infuriare il testimone, che accusa bruscamente la conduttrice: “Barbara, io sono una persona molto educata, rispetti la persona che ha davanti in trasmissione! Mi deve fare parlare! Perché se lei mi vuole portare su un campo diverso, io la lascio e me ne vado! Lei non fa con me questi giochetti, io sono un uomo di 70 anni, mi lascia dire quello che devo dire! Che vuoi fregare me?”

Barbara D’Urso basita dall’ospite: la reazione da applausi alla sfuriata

Basita per la reazione furiosa dell’ospite, Barbara D’Urso mantiene la calma e, da professionista, cerca di riportare ordine: “Innanzitutto non si agiti così in diretta, perché ho anche che le possa venire un coccolone se diventa così rosso, non voglio che si senta male.” E continua: “Lei è in diretta con me, c’è gente che la ascolta, quindi la prego di non urlare, di non minacciare, perché lei sta interpretando cose che non ho detto. Lei non sta facendo un comizio, ma sta avendo un dialogo con una persona, quindi io ho il diritto, gentilmente, di interromperla. Io l’ho interrotta educatamente!”

Solo alla fine della lunga chiacchierata, Luigi si scusa con la conduttrice e le manda un bacio, dichiarando: “Grazie perché mi hai fatto parlare, sei dolcissima e bellissima”.











