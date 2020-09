Barbara d’Urso smaschera Cecchi Paone/ “Ridi del Grande Fratello? Sembri un asino…”

Barbara d’Urso sa bene dove colpire anche i suoi ospiti, anche coloro che definisce amici, conoscenti e suoi “opinionisti fissi” e ieri è successo lo stesso ad Alessandro Cecchi Paone. Non sappiamo bene se si sia trattato di una sorta di punizione per via della sua presenza a Mattino5 molto spesso o solo di giustizia, fatto sta che Barbara d’Urso ieri sera ha “smascherato” Alessandro Cecchi Paone in diretta a Live Non è la d’Urso tirando fuori un “fuorionda” andato in scena proprio mentre si parlava del Grande Fratello Vip e dell’interesse che può suscitare nelle persone. Durante il talk si è parlato del titolo nobiliare di Patrizia de Blanck ed è stato a quel punto che Barbara D’Urso ha stuzzicato Cecchi Paone, ospite in studio: “Alessandruccio, caro, cucciolotto, voglio parlare con te. Non sapevo che avessi un concetto così brutto del mio Grande Fratello”.

A quel punto l’opinionista ha guardato la padrona di casa senza parole come cadendo dal pero e così la Barbara d’Urso ha proseguito con la sua arringa: “Non sai cosa hai detto? Adesso te lo faccio vedere. Sentite cosa diceva il mio cucciolotto. Purtroppo un tecnico si è dimenticato di chiudere l’audio dietro le quinte e mentre intervistavo Gina Lollobrigida che diceva che il GF era stato interessante, tu hai fatto una risatina..Prendevi in giro il Grande Fratello che io difendo con le unghie e con i denti. Non lo trovi interessante? Perché quella risata? Sembravi un asino”. Inutile dire che Cecchi Paone ha sorriso un po’ per la cosa e poi ha liquidato tutto dicendo che non rideva per il GF visto che lui lo ha fatto: “Ma no, ridevo per Gina Lollobrigida che aveva detto interessante. Adesso ti è passata l’arrabbiatura?”.

Ecco il video del momento:

La nostra @carmelitadurso voleva chiarire una cosetta con il CUCCIOLOTTO Alessandro Cecchi Paone 🔥#noneladurso pic.twitter.com/ZROla5D0L8 — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) September 20, 2020





