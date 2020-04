Barbara D’Urso stuzzica Malgioglio/ “Ha compiuto 25 anni. Troppo giovane per me?”

Pubblicità

Barbara D’Urso e Cristiano Malgioglio compiono gli anni a pochi giorni di distanza l’uno dall’altra. La conduttrice di Pomeriggio 5 li festeggerà il 7 maggio, Malgioglio invece li ha compiuti ieri e proprio per l’occasione è intervenuto in diretta nel programma dell’amica. Non sono mancate battute simpatiche tra i due e, così come accaduto scherzosamente ai tempi del Grande Fratello Vip, la conduttrice ha scherzato sul loro ‘fidanzamento’. Oggi Barbara ha voluto rifare gli auguri di compleanno al suo amico Malgioglio e, per l’occasione, ha condiviso uno scatto fatto proprio sul palco del Grande Fratello. I due sono entrambi vestiti di bianco e si tengono per mano con un grande sorriso sulle labbra, quasi come due sposi.

Barbara D’Urso scherza con Malgioglio: “Il mio sposo è troppo giovane per me?”

Barbara D’Urso scherza proprio su questo aspetto e, accanto alla foto, scrive: “Ieri il mio fidanzato, nonché sposo @cristianomalgioglioreal, ha compiuto 25 anni. Sarà un po’ troppo giovane per me?!?” Una battuta che ha scatenato l’ilarità di molti, e anche di Lisa Fusco che ha commentato: “In amore non esiste età ! Fateci sognare”. Un post per smorzare la tensione di questi giorni e anche la malinconia che lo stesso Malgioglio ha manifestato nel corso della sua telefonata in diretta a Pomeriggio 5. Proprio la D’Urso ha però cercato di risollevare il suo morale, dicendogli: “Pur pensando alle persone che stanno male, non bisogna buttarsi giù, non bisogna deprimersi. Tua sai bene che è difficile anche per me che non vedo da 2 mesi i miei figli, ma non bisogna abbattersi!”.





