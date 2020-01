Barbara d’Urso su Rai1 nel 2020/ Malgioglio canta Dolceamaro a L’Anno che verrà e…

La nostra bella Barbara d’Urso ha preso ormai coraggio di volare lontano e così se lo scorso anno era a Cuba, quest’anno si trova a Dubai per passare questo inizio di anno al meglio. Quella che è stata definita la donna televisiva del decennio ha ormai dalla sua parte uno stuolo di fan gli stessi che, seguendo il noioso evento di Rai1, hanno preso vita intorno alla mezzanotte quando sul palco è salito Cristiano Malgioglio. Il cantautore e paroliere dal ciuffo inconfondibile è salito sul palco al fianco di Amadeus portando con sè proprio la bella conduttrice visto che ha cantato Dolceamaro la hit che insieme hanno “riesumato” dopo tutti questi anni. La piazza ha apprezzato e ballato mentre sui social i fan della d’Urso hanno gridato alla vittoria visto che questo 2020 non poteva che iniziare all’insegna della donna del momento che, anche se in vacanza, fa sentire sempre la sua presenza, anche indirettamente come in questo caso.

BARBARA D’URSO SBARCA SU RAI1 CON CRISTIANO MALGIOGLIO E…

Che dire? Questo 2020 per loro non poteva iniziare nel migliore dei modi non solo all’insegna di Barbara d’Urso ma anche del trash insieme a Cristiano Malgioglio che ha ringraziato “Mediaset per avergli permesso di essere lì” a Matera. Il pubblico non solo ha incoronato ancora una volta Queen B ma anche lo stesso paroliere tant’è che in molti hanno chiesto a gran voce di ritrovarlo come valletta nelle cinque serate del Festival di Sanremo 2020 condotto proprio da Amadeus. Per la gioia di tutti possiamo dire che Barbara d’Urso, almeno in parte, è sbarcata in Rai in questo inizio 2020, che sia solo l’inizio di una nuova conquista per lei?

