Barbara D’Urso torna in TV, al timone di un nuovo programma/ Esplode il gossip!

Barbara D’Urso torna nel piccolo schermo, dopo l’addio a Pomeriggio 5

Il prossimo 3 marzo 2024 tornerà a sorridere in TV, come ospite di Mara Venier, e in occasione della re-entry nel piccolo schermo Barbara D’Urso potrebbe rivelare il suo nuovo preannunciato programma in cantiere. A grande richiesta dell’occhio pubblico della TV, Barbara D’Urso potrebbe infatti tornare molto presto a intrattenere gli appassionati fan delle sue trasmissioni cult come Pomeriggio 5, dal momento che Mondo TV 24 ne svela un nuovo progetto, in formato format televisivo.

Domenica in data 3 Marzo 2024, Barbara D’Urso é attesa ospite in studio di Mara Venier a Domenica In, per la prima esclusiva in versione intervista firmata Rai, reduce dal divorzio da Mediaset. L’azienda per la quale ha condotto diversi programmi in passato come Pomeriggio 5, Domenica live e Live: non é la D’Urso.

Barbara D’Urso si prepara per la re-entry nel piccolo schermo, dopo l’uscita di scena dae reti Mediaset

La stessa conduttrice napoletana potrebbe presto subentrare alla conduzione di un programma tutto suo. Fonti vicine al portale Mondo tv24 preannunciano l’arrivo di un format in onda sul canale Nove, che Barbara D’Urso condurrebbe il martedì sera.

Nella attesa generale per il ritorno televisivo di Barbara, su richiesta dei fan della conduttrice napoletana giunta a gran voce sui social, non ci resta che sperare in una conferma o smentita dell’anticipazione del nuovo format in occasione della nuova intervista di Barbara D’Urso concessa a Mara Venier. La conduttrice di Napoli, a partire dallo scorso dicembre 2024, non é oltremodo legata al contratto che la teneva sotto stretta collaborazione con l’azienda Mediaset.

Motivo per cui Barbara potrebbe sviscerare la sua versione dei fatti sull’addio alle reti TV e streaming Mediaset, proprio in confidenza con la conduttrice Rai, incalzata sui quesiti posti da Maria Venier in occasione del talk show della domenica pomeriggio, al servizio della TV di Stato.











